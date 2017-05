Tiggekrangel på bystyremøte

Oslo

– Jeg tror ikke det kommer til å bli noe av.

Det sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen. Om et forslag fra sin egen byrådsleder.

Du skjønner, tirsdag denne uka rykket byrådsleder Raymond Johansen ut i Aftenposten med nye tiltak for å få bedre kontroll på tiggere i hovedstaden.

Tiltakene besto av både akuttovernattingsplasser og midler til sanitærtilbud. Men også av registrering av tiggere. Og det siste får mange til å steile, blant annet Aps samarbeidspartier i byrådet.

Stemmer imot

– Skal SV stemme mot registrering av tiggere?

– Hvis det kommer som forslag, ja. Men byrådet har bare sagt at de skal vurdere det. Og det kan de jo selvfølgelig, sier Holmås Eidsvoll.

Hun sier at det er vanskelig å forstå hvordan en eventuell tiggerregistrering skulle fungere, så lenge det faktisk ikke er forbudt å tigge.

– Vi skal uansett ikke ha tiggerforbud. Det har SV fått med i byrådserklæringen.

Hun presiserer at de er fornøyd med at det kommer penger til hjelpetiltak.

Provosert Melby

– Jeg blir provosert, merker jeg, sier Guri Melby i Venstre til Dagsavisen.

Venstre foreslo i onsdagens bystyremøte å stoppe det hele. Et enkelt forslag med følgende tekst: «Det innføres ikke meldeplikt for tigging i Oslo». Men det ble ikke vedtatt.

– De andre forslagene er greie. Det vi er kritisk til er meldeplikt, sier hun.

– Det finnes jo en del kommuner som har innført det, men det er jo litt lettere å se for seg i Larvik, hvor det kanskje er 30 tiggere. Hvordan skal det forvaltes? Skal det være et kontor, hvor man må komme og fylle ut et skjema?

– EØS-borgere har lov til å oppholde seg i Norge i inntil tre måneder, legger hun til.

– Tafatt

Da saken ble diskutert fra bystyrets talerstol var det ikke mye ros å få for byrådet.

– Det er med respekt å melde et tafatt forslag og kan oppsummeres som en mellomting mellom absolutt ingenting og nesten noe, sa Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Andreas Halse forsvarte forslaget på vegne av Arbeiderpartiet, etter at byrådsleder Raymond Johansen måtte forlate byrådsmøte tidlig for å gå på bursdagsfest for kongeparet.

– Det handler om å vise respekt for de menneskene som befinner seg i byen, og også å forvente at de menneskene som befinner seg i byen viser respekt for lover og regler, sa han.

Vil høre alle argumenter

Det siste byrådspartiet, MDG, var også skeptisk.

– De Grønne i Oslo er mot et tiggerforbud. Fattigdom er ikke kriminelt. Derfor er vi i De Grønne svært skeptiske også til at tiggere skal ha meldeplikt, sa Marion Godager Tveter fra talerstolen.

– Når vi likevel går for en utredning er det fordi vi vil høre på alle argumenter, la hun til.

Dagsavisen prøvde å få byrådslederen i tale, men han rakk ikke å snakke med oss før han forlot Rådhuset.

