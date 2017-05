Tigerstadkidsas brøl

Oslo

Tigerstadsteatret har den siste tida hatt et eget kunstarrangement for barn og unge i Rådhuset. Her har det også stått en forslagskasse, i form av en modell av Rådhuset, hvor de unge kunne skrive ned hva de mener om byen og hva som er viktig for dem.

Mange forslag

Forrige uke ble «Rådhuset» åpnet, og flere hundre ark med meninger og forslag flommet ut over gulvet på ordførerens kontor.

En ivrig ordfører var kjapp med å komme seg ned på gulvet, for å gå igjennom noen av de mange forslagene.

Viktig stemme

Selv om barna har mange år igjen til de kan stemme, er de en viktig stemme for ordføreren.

– Barna har en rett til å bli hørt. Vi snakker om en stor andel av Oslos befolkning. Og det som barna har kommet med her, skal vi ta på det største alvor, lover ordføreren.

– Vi ønsker å sette opp en permanent stemmeurne utenfor ordførerens kontor, hvor barn og unge, hver dag året igjennom kan komme med forslag, sier kunstnerisk leder Hilde Brinchmann i Tigerstadsteatret.

Et forslag som ordføreren umiddelbart bifalt.

– Det tror jeg kan bli veldig gøy, sier Borgen, og stuper ned i bunken.

«Bedre sykkelveier, for mye kriminalitet, og mindre søppel, leser ordføreren fra en av de mange lappene», og fortsetter.

«Færre biler, flere elbiler, flere søppelkasser i byen, forurens mindre, og resirkuler mer», leser hun fra en annen lapp.

En annen foreslår McDonalds-mat på skolen hver dag.

Et forslag ordføreren nok ikke kommer til å gå inn for.

På mange av lappene er mobbing et tema. Varm skolemat, og frukt, miljøvern, lekser, mer fysisk aktivitet og lengre skoledager er andre temaer som går igjen.

– Her er det mange gode forslag, og innspill, sier Marianne Borgen.

– Her er det et godt forslag vedrørende mobbing, sier hun, og leser.

«Når man skal stoppe mobbing, er det logisk å trøste den som har blitt mobbet. Men trøst også mobberen. Et barn vil aldri gjøre noe dumt mot noen, om det samme ikke har skjedd den selv. Kanskje hun eller han ikke har hatt det så godt hjemme», står det på arket.

Kloke ord

– Det var kloke ord, sier ordføreren.

«Strengere straffer og mer politi», skriver en annen.

– Nå skal jeg i ro og mak sette meg ned og lese gjennom alle forslagene. Så skal jeg sortere dem, og presentere temaene for de byrådene som det enkelte forslag sorterer under, sier ordføreren til Dagsavisen.

– Dette er en oppgave jeg gleder meg til, og jeg kommer nok til å ta et sammendrag på neste bystyremøte også, sier hun.