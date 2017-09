Tenningsnivået er høyt i VIF. Og Sarpsborg spionerte

Oslo

VALLE (Dagsavisen): Det var høy temperatur på den siste VIF-treningen. Det var spillere som kranglet og dyttet på hverandre. Det var stor aggressivitet.

Det er den energien kaptein Christian Grindheim ønsker å se på den første kampen i resten av sesongen til Vålerenga. Etter to ukers pause starter den egentlige høstsesongen med storslått stadioåpning søndag kveld. To tredeler av sesongen er unnagjort. Den har vært for svak for VIF i seriespillet.

Dette er dagen Vålerenga kommer hjem etter 104 års byvandring.

Dette er dagen du må ta tbanen retning øst for å komme til VIFs hjemmekamp, ikke retning vest.

Høyere tempo

Vel og bra med et lite smykke av en ny stadion, men hele VIF-familien vet hvordan laget ligger på tabellen og at seier er den beste indremedisinen når siste tredel av sesongen starter med den mye omtalte kampen mot Sarpsborg 08 søndag kveld.

- Personlig driter jeg i hele stadionåpningen, for meg er det seier som teller. Og får vi til det foran fullsatt arena skal vi være fornøyd, sier VIF-kaptein Christian Grindheim til Dagsavisen.

Vi så fredagens VIF-trening der det mest bemerkelsesverdige var Ronny Deilas skudd av noen pasninger da de skulle ha innleggsøvelser.

- Jeg prøver fortsatt å lære dem noe, gliser Ronny Deila.

Og som sagt, spenningsnivået virket høyt. Kanskje det var derfor Deila ga spillerne fri lørdag, noe han vanligvis ikke gjør.

Han må også holde fokus på det sportslige, noe han tror de har klart.

- Når det kommer 17.000 for å se oss må vi levere tilbake. Og det er det vi jobber for hver dag, sier han.

Eventyrlig program

Etter Sarpsborg venter ny tur til Lerkendal og Rosenborg, før Sarpsborg kommer tilbake til semifinale, før Brann er neste gjest på Valle. Alt i løpet av de neste to ukene.

Vålerenga møter Norges beste lag mens de sjøl er i en posisjon der de trenger poeng for ikke å havne i nedrykksstriden.

- Dette er veldig bra. Vi får toppkamper tett. Det er slik i hvert fall jeg vil ha det, ser Grindheim.

Deila prøver å komponere et lag i Ghayas Zahids fravær. Det er hard kamp om plassene. Alle unntatt Bård Finne og Ernest Agyiri er tilgjengelige. Men den nye spissen Fitim Azemi er ennå ikke aktuell i start-elleveren.

- Nei, han starter ikke. Han merker at han mangler kamptrening og at det er lenge siden han har trent med et lag, sier Ronny Deila. Men Azemi er i troppen som består av sju midtbanespillere.

Erstatter Zahid

VIFs viktigste spiller i år har vært Ghayas Zahid. Lørdag debuterte han med seier i sin nye klubb APOEL i Kyrpros. Til uka møter de Real Madrid i mesterligaen.

Ingen vil si hvem som erstatter ham. Men fra kampen i Trondheim er både Daniel Fredheim Holm, Magnus Lekven og Moa Abdellaoue tilbake. Og Herman Stengel er også i troppen. Alle vil fryktelig gjerne vise seg fram i den historiske åpningskampen.

- Det kommer til å gå fort utpå her. Kunstgresset er raskt. Og vi må beherske det, sier Christian Grindheim som har vært stabilt god i hele år, uansett underlag.

- Sarpsborg-trener Geir Bakke spurte oss om dere har trent her?

- Han er nok bedre informert enn han gir inntrykk av. Sarpsborg hadde en spion på treningen her torsdag, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

Klokka 14 går supportertoget fra Vålerenga kjerke. På det store torget sør for stadion vil det syde av liv i timene før kampstart. Det er en del av den nye kulturen VIF ønsker å skape her.

Avspark 18.00. Da er landets største ståtribune fullsatt med syngende VIF-fans. Den energien må og skal Vålerenga utnytte.