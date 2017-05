Tagget ned t-banen med tusj

Oslo

Det var vaktlederen på t-banen som meldte fra til politiet i går kveld like før klokka 20.

– Han hadde tagget ned en t-banevogn med tusj, og blir anmeldt. En vekter hadde fått kontroll på han før vi ankom stedet, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt.

– Hva synes dere om at man tar saken i egne hender og ikke venter på dere?

– I utgangspunktet har private rett til å pågripe og anholde personer som gjør noe ulovlig. Men man må se an situasjonen, sånn at man ikke setter seg selv i fare. En tagger med tusj – det er veldig bra og et godt initiativ av vekteren. Godt jobba, avslutter Stokkli.

Majorstua t-bane: En ansatt på t- banen har tatt kontroll på en kar som har tagget ned en hel t-banevogn. Godt jobba! Vi overtar nå. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 9, 2017

Mange meldinger på russ i Asker og Bærum. Loggført 13 hendelser etter kl23. Høy musikk/bråk/forsøpling. Ikke hatt kapasitet til alle. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 10, 2017