T-banetrafikken i gang igjen etter full stans

Oslo

Problemene startet da et T-banetog ødela en sporveksel ved Brynseng ved 8-tiden tirsdag. Feilen førte til store forsinkelser og innstillinger og det ble satt inn busser som erstatning på alle linjer.

Det er andre dag på rad at det er problemer med T-banen i Oslo, men Sporveien håper at trafikken går som normalt fra om lag klokken 14.

– Feilen ble rettet rett etter klokken 12. Nå er imidlertid alle togene på feil sted, så det vil ta litt tid før alle tog er på plass der de skal være, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien Oslo til NTB.

Han regner med at trafikken går som normalt under ettermiddagsrushet tirsdag.

Feilen skyldes at en sporveksel ble ødelagt mellom Helsfyr og Brynseng etter at en T-bane kjørte mot rødt lys på Brynseng rundt klokken 8 tirsdag morgen. Årsaken til at toget kjørte på rødt er ikke avklart. Når en sporveksel er ute av drift, får alle tog rødt lys og trafikk må dirigeres manuelt. (NTB)