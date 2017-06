Svinedyr MC-parkering

Oslo

Ikke for byrådet, som ikke skiller mellom to og firhjulinger når det gjelder pris på beboerparkering. 3.000 kroner i året koster det å sette fra seg bilen om du bor i områder med beboerparkering, noe som foreløpig er en prøveordning i tre bydeler, Frogner, St. Hanshaugen og Gamle Oslo.

Men som vil bli permanent i løpet av året og neste år. Da vil også bydeler som Grünerløkka, Sagene, Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner innlemmes.

Mindre areal

Men summen er den samme om du har en moped, en scooter eller motorsykkel du skal sette fra deg.

Til tross for at en tohjuling opptar mye mindre areal enn en bil.

Frps bystyremedlem Tommy Skjervold lurer på om det var riktig det han hørte, at tohjulinger sal betale like mye som en bil. En tohjuling som kanskje står der seks måneder i året.

«Det er mange spørsmål i befolkningen relatert til innføring av beboerparkering. Oslo kommune informerer godt om pris og områder på sine nettsider, men spørsmål om MC blir ikke besvart. Kan byråden orientere om hva årlig pris blir for beboerparkering for MC? Blir prisen 3000,- per motorsykkel også?»

Og han fikk svar fra byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

3.000 kroner

«Årlig pris for et beboerparkeringskort er satt til kr 3.000. I gjeldende forskrift, som ble vedtatt av Oslo bystyre i 2012, er det ikke differensiert mellom forskjellige typer kjøretøy som bil, MC, scooter og moped, og prisen for en MC er derfor kr 3.000. Ettersom disse tar mindre plass og står for mindre utslipp, mener jeg at det kan være ønskelig at mindre/lettere kjøretøy betaler mindre enn biler.»

Altså, hun ser for seg at det på sikt kan bli billigere for tohjulinger.

Men ikke ennå.

«Differensiering av pris på permanente beboerparkeringskort for ulike kjøretøytyper er mulig å gjennomføre, men vil forsinke innføringen av beboerparkering, på grunn av systemtekniske utfordringer ved å tilrettelegge for ulik prising. I tillegg må det en forskriftsendring til, ettersom gjeldende forskrift fastslår av at 'Bestemmelsene for bil gjelder også for motorsykkel, skuter og moped'», skriver hun videre i svarbrevet til Tommy Skjervold.

– Hvorfor ikke bare skjære igjennom, og la tohjulinger få stå gratis som før. Dette virker mer som en symbolpolitikk, en markering, enn et gjennomtenkt forslag, sier Skjervold til Dagsavisen.

Onsdag er det bystyremøte, hvor blant annet planene om «Bilfritt Byliv» skal vedtas.

– Jeg regner med at det vil bli en del debatt rundt MC-parkeringen i sentrum. Vi er for flere plasser. Høyre vil ha det som nå, mens byrådspartiene vil fjerne dem helt, sier han.

Løsning

– Tohjulinger er ikke problemet. De er en del av løsningen, sier fylkessekretær NMCU Oslo-Akershus, Kari-Anne Søreng til Dagsavisen.

Hun har i flere tiår jobbet for motorsyklistene kår i Oslo, og var med på å forhandle fram de parkeringsplassene MC-folket hadde i sentrum.

Fram til nå.

– Å fjerne tohjulinger fra sentrum er en veldig misforstått utvikling med tanke på miljøet. Tohjulinger forurenser mindre, og de tar mindre plass. I andre byer legger man til rette for tohjulinger som MC og scootere. I en by som Verona er det parkeringsplasser for tohjulinger i sentrum, nettopp av miljøhensyn. Roma hadde gått i stå, om det ikke hadde vært lagt til rette for pendling med tohjulinger, sier hun.

Hun forstå heller ikke hvorfor tohjulinger skal betale for å stå parkert der de bor.

– Alle kan ikke sykle til jobben. Og en MC tar liten plass. Det går fire av dem på en bilplass. Dette er en håpløs måte å tenke byplanlegging på, sier hun.

– Jeg blir bare trist når politikerne ikke lytter til de som har kompetanse på dette området. Det virker som om hver gang det kommer nye politikere til makten, så skal de finne opp hjulet på nytt. Og det blir ofte ikke fint og rundt en gang, sier hun oppgitt.

