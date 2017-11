Oslo

5

Topphem

Henrik Ibsens gate 60c

Tlf.: 93070872

Mat 6

Meny 5

Miljø 5

Service 5

Prisnivå 5

– Dette er rett og slett nydelig, det store spørsmålet er om de klarer å holde dette nivået hele veien inn.

– Holder de koken går det mot borteseier til svenskene, 0–1 til Skåne.

Byløvene har akkurat satt til livs en fryd av en rett, et uslåelig møte mellom røkt ål, syltet pære, kål og sprø løk.

– En fabelaktig balanse, sier byløven av ren vellyst.

Dette er en av mange retter byløvene skal få på bordet denne kvelden. Stedet er Topphem, på Solli plass. I tråd med tidsånden består menyen av mindre retter, samt et par deleretter. Stedet tilbyr også en «skrovmål», der kjøkkenet velger fem retter fra menyen, og en «tabberas», beregnet for deling på tre-fire personer, der hele menyen kommer til bordet, rett etter rett, i kjøkkenets eget tempo.

Tabberas er en svensk versjon av det latinske «tabula rasa», eller «rent bord». Siden byløvene er del av et selskap på fire, er valget enkelt. Vi gjør gjerne rent bord, og bestiller en tabberas.

Bak Topphem står den svenske kjøkkensjefen Simon Weinberg, som også står bak Bokbacka, som sikter mot stjernene i Skovveien, ikke langt fra Solli plass og Topphem.

Navnene er hentet fra hjemtraktene i Skåne, Bokbacka er navnet på gården der Weinberg selv vokste opp, og Topphem er navnet på nabogården.

Restaurantversjonen av Topphem er en mer folkelig avstikker av Bokbacka, hakket mer nedpå og med et lavere prisnivå.

Lokalet er en god ramme for et langt måltid i godt selskap.

I matveien starter oppturen allerede da et saftig surdeigsbrød akkompagnert av smør med kyllingfett landet på bordet. Så fortsetter det. En fryd av en krabbe fra Hitra, etterfulgt av sprø svinetacoer med chilimajones, toppet med kimchi, som en touch av Korea i det mexicanske.

Det fortsetter med to av kveldens beste retter, først en fest av selleri og kantareller, med tørket andehjerte revet over kantarellene, så et perfekt posjert andeegg på 63 grader, med sitronverbena og Thybo-ost.

Så følger menyens to deleretter, først en piggvar på bein, en enkel rett, men usedvanlig godt tilberedt, deretter svineribba. Dette blir det nærmeste vi kommer en nedtur denne kvelden, ribba er feit, men god i møte med plommer og svinesky. Men hva skjedde svoren? Denne er rett og slett ganske seig.

– Dette holder ikke for et kjøkken som åpenbart holder et skyhøyt nivå.

De henter seg inn med en entrecôte av lam, servert med urter, rettich og purreaske.

Underveis må vi stadig be om nye fat, for at smakene ikke skal sauses inn i hverandre, og nye retter ikke skal bli slått i hjel av smakene fra de før.

Det sier seg selv at det er nær umulig å finne en vin som matcher dette, vi lar vår hyggelige servitør bestemme, og ender med først en hvit Savigny-les-Beaune fra Burgund, etterfulgt av en rød Crozes-Hermitage fra Nord-Rhônes. Selv om det ikke sitter like godt til alle rettene, er det i sum et godt valg.

Måltidet er ikke over før vi har vært gjennom tre desserter, med en sorbé av gresskar, servert med tindved og sjokolade, som et høydepunkt.

Etter å ha veid litt fram og tilbake ender byløvene med full pott for maten, på tross av enkelte svakheter.

– Alt er på ingen måte perfekt, det er ting å pirke ved, men i sum er jo dette et strålende måltid, og med en strålende stigning. Passe vågalt og utfordrende, men samtidig veldig tilgjengelig.

Det nikkes rundt bordet.

Topphem har likevel noen utfordringer, ikke minst i servicen. Vi mangler vann, må etterlyse vinen og kunne med fordel ha fått byttet ut fatene underveis i festen.

Vår tabberas hadde en prislapp på rett i underkant av 2.000 kroner, eller fem hundre per snute. Femretteren koster 590, mens hver av smårettene ligger rundt 150.

Alt tilsier at Topphem lett kan trekke folk til Solli plass.