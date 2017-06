Størst av alt er hatet

Oslo

Jeg elsker Vålerenga. Det kribler i magen foran hver eneste kamp. Jeg tenker og drømmer om de store triumfene, ja, generelt alt jeg skal få oppleve i lag med Oslos Stolthet. I sorg og glede. Ekte kjærlighet.

Det noe spesielle med kjærlighet er at den mentale reaksjonen du får av å oppleve den, fungerer på den samme måten som hat. Du blir opphisset, din logiske sans blir forringet, og du blir ekstremt fokusert på objektet som gir deg disse følelsene. Eneste skillet er om følelsen du får gjør deg glad eller sint.

Hva med når ingen følelser vekkes? De aller fleste har vel opplevd, i sin søken etter en potensiell livsledsager - eller kveldens tangopartner -, å ikke oppleve noen gnist. Det er liksom ikke noe der. Vel, ved tid til annen er ikke denne manglende gnisten gjensidig.

Forrige helg nøt jeg litt flytende inspirasjon under Oslos nyeste ølfestival. Naturlig nok, når godt drikke og provisoriske sitteløsninger er tilfelle, ender man i prat med folk man ikke kjenner. Vi var sannsynligvis ti personer som omringet et bord, da praten plutselig gikk over på sport.

Fyren ved siden av meg ble helt forferdet da jeg proklamerte at jeg ikke klarer å bry meg om engelsk fotball. Forferdelsen var ingenting i forhold til hans reaksjon da han hørte at jeg, strengt tatt, kun bryr meg om Vålerenga Fotball.

Det frådet fra kjeften hans. Hvordan kunne jeg holde med Vålerenga? Vålerenga, som har media i lomma og alle supporterne er fra landet, men Ullevaal Stadion er aldri full selv om vi holder til i Norges største by?

Jeg vil ikke bry dere med å påpeke de logiske bristene i hans resonnement, eller hans generelle misforståelser som ble utbasunert som fakta. Det jeg lot meg fascinere av var dette hatet han hadde for klubben min. At han kunne fråde fra kjeften mot en vilkårlig person, bare fordi jeg holder med en klubb han ikke holder med. Her snakker vi engasjement.

Den frådende mannen var fra Porsgrunn og holdt med Odd. For meg er det mest nevneverdige med Odd at Vålerenga slo dem 1-0 i cupfinalen 2002, og at vi sikret seriegull i 2005 på deres hjemmebane. Gode minner for meg og klubben i mitt hjerte, der Odd kun spiller en statistrolle. Jeg er ellers totalt likegyldig.

Den klareste linken mellom klubbene idag er vel at Henrik Kjelsrud Johansen ble hentet derfra i fjor, og at Ronny Deila en gang spilte fotball der. Det siste var visst god nok grunn for den frådende mannen å kalle Ronny Deila for Judas. Det synspunktet deler han visstnok med søndagens motstander på Ullevaal Stadion, Strømsgodset.

«Det er den verste klubben han kunne valgt i Eliteserien». Enga har alltid vært en stor rival, kunne vi lese da VG fikk en kommentar fra Strømsgodset supporterklubb, Godsetunionen, etter at Ronny Deila i fjor ble presentert som ny VIF-trener.

Jeg snakker nok for flere VIF-supportere enn bare meg selv når jeg sier at Strømsgodset ikke er en stor rival for oss. Ei heller 11 av de 15 andre motstanderne i serien. Men jeg tror vi alle koser oss med å se hvor mange som faktisk tror de er våre største fiender, uten at de egentlig har noe grunnlag for det.

Hjemmepublikummet som tar turen til Ullevaal Stadion nå på søndag gjør det nok av samme grunn som meg. Kjærlighet til Vålerenga og sannsynligheten for en underholdende kamp. Ingen vil regne tidligere VIF- nå Godset-trener, Tor-Ole Skullerud, som en Judas.

Du skjønner, kjære vilkårlige bonde. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det er likegyldighet. Og jeg har masse av det til deg.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.