Større politiaksjon på Grønland

Oslo

- Vi rykket ut til Botsparken ved Grønlandsleiret nå i kveld, etter at vitner hadde meldt om ordensforsturrelse og «skudd i lufta». Noe mente også at de hadde sett kniver, sier operasjonsleder Finn Belle til Dagsavisen.

- Dette skjedde praktisk talt bare noen meter fra Politihuset på Grønland, så vi var på plass i løpet av meget kort tid, sier han.

- Men da vi kom fram, hadde de som var der stukket avgårde. Vi har heller ikke funnet noen skadde, sier Belle.

Avhør av vitner

«I Grønlandsleiret har det vært en ordensforstyrrelse. Det ble meldt om både bruk av kniv og skudd i lufta. Ingen er skadd og vi jobber med å få oversikt», skrev også Oslopolitiet selv på Twitter.

- Men alt er rolig på stedet nå, sier Belle, som forteller at politiet ble igjen for å avhøre vitner. Etter det Dagsavisen forstår, har vitner også sett at politiet har med hund for å gjøre søk.

- Vi må skaffe oss en oversikt over hva som kan ha skjedd, for det vet vi rett og slett ikke ennå, sier Belle.