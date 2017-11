Oslo

Beboerne i Bydel Frogner har lenge gledet seg til at tiltaket settes i kraft, og hadde håpet at de ville få en lettere parkeringshverdag der de bor.

Må flytte bilen

«Byrådets politikk har til nå fratatt oss mange plasser og ført til irritasjon og mer kjøring for å finne plass og flytte bil. Beboerparkeringen var derfor imøtesett med forventning», skriver leder i Homansbyen Vel, Pål Klouman, i et brev til byens styrende myndigheter.

– Det har lenge vært strammet inn på parkeringsbestemmelsene, og det er blitt færre plasser. Derfor har vi sett fram til at beboerparkeringen skulle tre i kraft, sier Klouman.

Men da de finleste det med liten skrift hos Bymiljøetaten, fikk de seg en overraskelse.

Der står det at alle med elbil kan stå parkert i bydelen absolutt så lenge man ønsker,

Fra 20. november må alle med beboerparkering betale 3.000 i året, alle andre må betale per time i maks ett døgn, mens elbiler fortsatt kan stå gratis.

– Denne ordningen har ikke vært kjent for velet og vi vil sterkt anmode om at dette gjøres om. Vi henstiller derfor vennligst til politikerne å tenke gjennom saken på nytt, sier Pål Klouman til Dagsavisen.

Ingen med

Frogner Venstre diskuterte saken mandag kveld, og har tatt den opp med de andre lokalpartiene på Frogner.

– Men ingen av de andre er for å gå inn og gjøre endringer for å prioritere beboerne foran elbiler. Vi mener det er sterkt urimelig at elbiler utenfra skal prioriteres foran beboernes biler, sier Tore Wilken Nitter Walaker i Frogner Venstre.

– Vi har vondt for å tro at politikerne i vår bydel har vært klar over hva som ville bli innført. Velet er absolutt for at elbil skal ha fordeler, for eksempel at man som beboer i Frogner bydel slipper å betale 3.000 kroner. Men at man her skal kunne stå gratis i ubegrenset tid, vil føre til at bydelen får dagparkering for dem som jobber i bydelen eller sentrum, eller langtidsplass for feriegjester, seminardeltakere og utenlandsreisende. Skal man på med Kiel-båten er det enkelt og gratis å parkere rett i nærheten av terminalen, sier Klouman.

P-skive

Håper er nå at politikerne ser problemet, og tar grep.

– Problemet løses greit ved at det innføres tidsbegrensning for parkering av elbiler, for eksempel tre timer. Det kreves ikke annet enn bruk av p-skive, sier vel-lederen.

Dagsavisen hadde ikke mottatt svar på vår henvendelse til byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) da denne saken gikk i trykken i går.

tom.vestreng@dagsavisen.no