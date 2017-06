Stengt Tøyenpark

Oslo

«Parken er stengt». Gjerdene omkranser Tøyenparken. Fra 6. juni til 15. juni, og fra 31. juli til 16. august er parken utilgjengelig for allmenn ferdsel. I disse periodene rigges og arrangeres festivalene Mini Øya og Øya. Nå er lokalbefolkningen drittlei.

Problematisk

At hele grøntområdet hver sommer okkuperes av en festivalarrangør godt over halvparten av sommermånedene provoserer, og har ført til sinte facebookinnlegg.

– Det er problematisk at kommersielle aktører skal kunne legge beslag på offentlige områder i mange uker i sleng, mener ekspert på byutvikling, Erling Dokk Holm. Han har selv har erfaring med den avstengte parken.

– For noen år tilbake måtte jeg kjøpe dagsbillett til Øya for å kunne svømme i utebassenget på Tøyenbadet. Det husker jeg at jeg oppfattet som helt urimelig, ja, sier Dokk Holm til Dagsavisen.

Berikelse

Han synes det er viktig å huske at arrangementer som Øya er ment å være en positiv begivenghet for bydelen, men at det blir feil når folk uten festivalbillett ikke kan bruke parken sin de beste ukene på sommeren.

– Dette er komplisert. Øya er jo er ment å være et positivt innslag i byen, samtidig som jeg skjønner at folk blir irriterte på at parken stenges helt. Man har mange behov og ønsker i en by, men samtidig store problemer med sambruk. Arrangørene burde se på muligheter før økt tilgjengelighet i parken samtidig som det arrangeres festival, sier Dokk Holm.

For dyrt

Flere har klaget på at festivalpassene til flere tusen kroner ytterligere bidrar til å stenge folk som ikke har råd til å betale ute fra et offentlig sted.

– At det er dyrt gjør saken selvsagt ekstra vanskelig. Men rent prinsipielt synes jeg det er det samme om det koster 100 kroner eller 1000 kroner å komme inn. Problemet er at store, offentlige områder blir gjort utilgjengelige av kommersielle aktører, noe som mest av avdekker at det er behov for bedre tilrettelagte arealer ment spesielt for denne typen utendørsvirksomheter i byen om sommeren, sier Erling Dokk Holm til Dagsavisen.