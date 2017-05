Stenging skaper kaos

Oslo

Oslo Sporveier driver med skinnearbeider i Grefsenveien, og måtte av den grunn stenge veien mens arbeidet pågår.

– Forholdene i Grefsenveien er fortsatt vanskelige, og det beklager vi i Sporveien dypt, nå kan det se ut som det er funnet en løsning, og ingen er mer glade for det enn vi, skriver Jan Rustad i Sporveien i en pressemelding.,

Stengingen av Kjelsåsveien skaper fortsatt problemer for trafikkavviklingen i Grefsenveien, med til dels kaotiske forhold. Som et strakstiltak har Bymiljøetaten besluttet å åpne Lofthusveien for trafikk, så lenge stengingen av Kjelsåsveien vedvarer mens trikkens skinnegang oppgraderes.

– Det innebærer at det nå er etablert en alternativ kjørerute til og fra Kjelsåsplatået over Lofthus og ned til Trondheimsveien. Lofthusveien vil være åpen til og med fredag 2.juni. Sporveien er svært glad for dette tiltaket - og setter pris på den utviste samarbeidsviljen fra Bymiljøetaten for å finne en løsning. Dersom du ikke kan reise kollektivt er dette et godt alternativ i de dagene arbeidene pågår.. En annen mulighet er å kjøre om Frysja og ned Maridalsveien, sier Rustad.