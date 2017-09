Oslo

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga sliter både i Eliteserien og 2. divisjon. Søndagens festkamp som endte med tap for Sarpsborg, ble fulgt opp med 0-4 for KFUM i 2. divisjon dagen etter.

Ute i kulda

Kaptein og svært sentral i Vålerengas ellever: Herman Stengel.

Sist Vålerenga vant en eliteseriekamp var 3-1 over Lillestrøm på Ullevaal 24. juni. Da spilte Stengel fra start. Siden har alt stoppet opp for VIF, og Stengel har kun spilt et kvarter som innbytter i en av de seks seriekampene siden. Men han fikk en drøy halvtime i kvartfinalen mot Rosenborg.

Neste oppgave: Rosenborg.

Les også: – Ja, vi ser alvoret

Ikke signert ennå

«Alle» rundt laget sier at situasjonen skyldes at Stengel ikke har signert ny kontrakt. Det har han fortsatt ikke gjort.

– Men jeg har sagt at det er her jeg vil være, jeg gir alt på trening og i de kampene jeg får spille, sier en gjennomsvett Stengel til Dagsavisen etter at også han fikk slippe til på den nye arenaen mandag kveld.

Mens folk flest telte stemmer, måtte Vålerenga telle baklengsmål.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Jobbet hardt

I våre øyne var Stengel den dominerende kraften på VIFs midtbane inntil forsvarssvikt ga to kjappe KFUM-mål som medførte at KFUM red inn til en komfortabel seier. Vålerengas 2. lag er tre poeng unna nedrykksplassen i 2. divisjon.

– Det er vanskelig å få til gode relasjoner på banen når det hele tida er nye medspillere å forholde seg til, sier Stengel, som ikke vet om saken løses heller. Men han håper å være i troppen til kampen mot Rosenborg på Lerkendal søndag.

– Hvorfor er det så energiløst i VIF akkurat nå?

– Det lurer vi alle sammen på. Jeg har ikke svaret. Jeg har bare bestemt meg for å jobbe knallhardt på trening hver eneste dag, sier han.

Stengel var slått ut av sykdom i juli, men er restituert for lengst.

Trener Ronny Deila forklarer laguttakene med at andre har vært bedre.

Les også: Stadion til toppkarakter, laget i bunnstrid

A-lagsspillere

Disse potensielle A-lagsspillerne spilte 2. divisjon mot KFUM mandag:

* Christian Borchrevink (back), Markus Nakkim (stopper), Ivan Näsberg (back), Herman Stengel (midtbane), Abdisalam Ibrahim (midtbane), Moa Abdellaoue (spiss en omgang), Fitim Azemi (spiss halv omgang).

* VIF møter Rosenborg på Lerkendal i neste seriekamp søndag.