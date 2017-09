Stadion til toppkarakter, laget i bunnstrid

Oslo

VALLE (Dagsavisen): Det er ikke ofte Ronny Deila holder stengt garderobe i tre kvarter etter kampslutt. Denne kvelden trengte han det. All oppbyggingen, alt fokuset på denne åpningskampen har han jobbet for å ta ned. Han kom ut til de ventende mediene og takket for tålmodigheten. Og takket for å få lede et lag på en fantastisk arena foran supportere han skamroste. Han var oppriktig lei seg, trist og forbanna. Han må finne fram flere vinnerskaller i dette laget. Vålerenga er to poeng fra kvalifiseringsplass. - Vålerenga må passe seg, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke før han forlot hjemmebanen der han kunne vært æresgjst. I stedet taklet han rollen som festbrems til det perfekte.

Det viktigste først: Vålerenga har fått en fantastisk fotballarena. Åpen og intim på samme vis, tilgjengelig og trivelig. Den ser ikke ut som noe kjøpesenter. Og landets største ståtribune kan skremme vettet av de fleste. Unntatt Sarpsborg. Stemningen bygde seg opp før kampstart. Det var supportertog fra kirka i nabolaget, det var folkeliv rundt stadion, det var som om av­sparket nærmet seg i en cupfinale. Og da «Vålerenga kjerke» runget på det nye stadionet, var det mange gamle VIF-hjerter som slo hardt. Den såkalte supportertribunen var smekkfull. Og man skjønte etter første kamprop at her ble det lyd.

Og «Fossefallet», Sarpsborg-supporterne på motsatt side, bidro også ved å fylle sin seksjon. Dette var en åpningskamp verdig. Karakter til stadion før avspark: 6.Men ville festen fortsette? Byrådsleder Raymond Johansen var høyt oppe da han hilste fra de bevilgende myndigheter. Den tidligere VIF-lederen ønsket velkommen hjem. Men ville spillerne føle seg hjemme der de skulle finne seg til rette i sin egen lekegrind?

De var åpenbart ikke komfortable fra start. For mye alvor? Det er ikke uten grunn at Sarpsborg 08 er landets nest beste lag. Vi talte 0-4 i målsjanser før Vålerenga fikk samlet seg. Klanen brølte, men laget hadde startvansker. Sarpsborg temmet det åpningspresset de hadde ventet seg. De første sjansene ble skapt av gult, ikke blått. Og da Ole Jørgen Halvorsen fikk det treffet alle spillere drømmer om, lå ballen i nettet, rett foran de aller heftigste VIF-supporterne. Hva slags regi var dette?

Vålerenga framsto uten sprut. Chidera Ejuke og Robert Lundström prøvde med helhjertede løp. Men rytmen i angrepet manglet. Henrik Kjelsrud Johansen slet og slet, men kom ikke til sin første sjanse før etter en halvtime.Rakettstart etter pause foran egne fans? Ja, nesten. Men Sarpsborg hadde også en matchvinner i mål, Anders Kristiansen. Og da banens juvel, Krépin Diatta satte inn 2-0 var dette kjørt. Magnus Lekven fikk drømmetreffet på overtid. Vakkert, men for sent. Tenk om det hadde vært vinnergoalen? Hvilken kveld ville det blitt. Men det var ikke det. Og VIF kan ikke drømme. Laget er to poeng fra kvalifiseringsplass. Det er ståa. Netse motstander er Rosenborg i Trondheim. Kan de vinne der oppe to ganger på rad?

Ronny Deila står foran en gedigen utfordring. Ghayas Zahid var ikke bare en spillesentral, han var også toppscoreren. Deila skal sveive i gang Fitim Azemi så fort som mulig. Vi skjønte på Deila at han har ikke kommet til denne arenaen for å tape fotballkamper. Han hater det. Han vil levere. Og det er hans ansvar at laget han setter sammen, gjør det.

Alle vi snakket med skamroste arenaen. Trøkket, lyden, det tilpassede høyttalernivået, atmosfæren før kamp. Maks karakter fra Sarpsborg, fra dommertrioen, fra de aller fleste av oss over 17.000 som var der. Men i Vålerengas garderobe var det dystert. Dette var kampen de ikke skulle tape. Så gjorde de det.

Vi vet ikke om det var planlagt. Men da roen senket seg tonet Lillebjørn Nilsens vedmodig vakre "God natt, Oslo" over høyttalerne. Det ble dessverre ingen god natt for VIF-spillerne. Og aller minst for Ronny Deila. Han har det smertefullt ennå. Om halvannen uke kommer Sarpsborg tilbake, til semifinale i cupen. Så kommer Brann. Dette skulle bli kommende festkvelder på det nye smykket på Oslo øst. Det kan fortsatt bli det. Men da må dette VIF-laget opp og stå. Og gnistre fra start.

For VIF-familen ble oppsummeringen slik: Smertefullt vakkert. Slik fotballen er.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Sarpsborg 1-2 (0-1) Vålerenga kultur- og idrettspark: 17.011 tilskuere. Mål: 0-1 Ole Jørgen Halvorsen (21), 0-2 Krepin Diatta (57), 1-2 Magnus Lekven (90). Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar. Gult kort: Robert Lundström, Vålerenga, Amin Askar, Sarpsborg. Lagene: Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Simen Juklerød – Magnus Lekven, Christian Grindheim – Daniel Fredheim Holm (Mohammed Abdellaoue fra 65.), Samuel Kari Fridjonsson (Aron Dønnum fra 27.), Chidera Ejuke – Henrik Kjelsrud Johansen (Daniel Berntsen fra 75.). Sarpsborg (4-4-2): Anders Kristiansen – Amin Askar, Joackim Jørgensen, Sigurd Rosted, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen, Matti Lund Nielsen, Nicolai Poulsen, Tobias Heintz (Alexander Groven fra 83.) – Patrick Mortensen, Krepin Diatta (Jonas Lindberg fra 67.).

Øvrige resultater søndag: Aalesund - Stabæk 1-1, Haugesund - Lillestrøm 1-1, Kristiansund - Tromsø 4-1, Sandefjord - Viking 3-1.

Senere kampstart: Strømsgodset - Rosenborg