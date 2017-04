Stabæks Holmlia-gutter senket gamleklubben

Oslo

LUSETJERN KUNSTGRESS (Dagsavisen): - Dette var bare hyggelig og kos, sier Moussa Njie etter kampen på Lusetjern mens ungene flokket seg rundt.

Nivåforskjellen mellom Stabæk som spiller i landets øverste liga og har hatt en strålende start på sesongen så langt og Holmlia fra 4. nivå ble tydelig ganske tidlig. Allerede etter 2 minutter fikk Alex Nimely ballen servert fra "Ohi" på tomt mål, men Nimely klarte på forunderlig vis å sette ballen tilbake på Holmlias keeper Nordin Omer Krouti, som skulle få nok å jobbe med denne kvelden.

God start

Men til tross for at Stabæk skapte sjanser på løpende bånd lot målene vente på seg. Det skulle gå 24 minutter før Moussa Njie fant panna til Sindre Mauritz-Hansen med et innlegg fra høyre og Stabæks nummer 9 kunne heade ballen i nettet. Etter halvtimen var Holmlias Abdighani Adan Ahmed nære på å spille Mohammed Usman Shakoor igjen alene med Gurpreet Singh, men passningen ble såvidt for lang. 5 minutter senere skulle scoringen mange ventet på komme da Ohi Omoijuanfo satte inn en enkel retur i tomt mål, uten feiring.

Til tross for noen baklengsmål var Holmlias trener Faisal Dahir ganske fornøyd med det laget presterte i førsteomgang.

- Jeg synes faktisk vi er best de første 10-15 minuttene, men det er bare et spørsmål om tid før de scorer, sier han til Dagsavisen etter kampen.

Stabæk fikk tidvis mye rom å boltre seg i og like før pause fikk Luc Kassi løpe uforstyrra over hele banen før han trillet ballen til Sindre Maurtiz-Hansen som satt inn 0-3 før lagene gikk til pause.



Ingen tvil

Om Holmlia hadde klart å bevare litt spenning tok det ikke Stabæk lang tid å fjerne all tvil i da lagene entret banen for andre omgang. Etter kun få minutters spill var det den andre Holmlia-gutten sin tur til å notere scoring da han ble spilt alene igjennom av Daniel Granli. Heller ikke Ndjie ønsket å juble. Dermed stod det 0-4. Og før 10 minutter var spilt av andreomgang stod det plutselig 0-6 etter to mål til av Ohi. Han kunne dermed byttes ut få minutter senere med hat-trick på sin gamle hjemmebane.

- Vi snakka om at vi skulle glemme førsteomgangen, prøve å starte på nytt og klare å snu det i andre, men det gikk dårlig, forklarer Holmlias høyreback Diyar Hajo.

God Holmlia-periode

Men etter 0-6-målet til Stabæk våknet faktisk Holmlia litt skapte sine aller største sjanser og Holmlias eneste nettkjenning for dagen kom, men målet til Jonathan Elias Serrano ble avvinket for offside. Deretter sendte Amir Darlishta et langskudd som Singh måtte strekke seg langt etter for å få slått til hjørnespark. Og i de kommende minuttene fikk Mubarak Adan et par veldig gode muligheter der han satt den ene over, mens Singh nok en gang måtte gjøre en kvalifisert redning på den andre.

- Ja, jeg fikk en god mulighet der, men det kommer litt ut av det blå og den spretter, men jeg treffer ballen og det er en god mulighet, men dessverre gikk den ikke inn, forklarer Mubarak Adan som har spilt i den norske cupen tidligere.

- Jeg spilte for Hønefoss mot Vålerenga, men det føltes mye bedre denne gangen for Holmlia. Med den stemningen og alt. Det var stort, smiler han.

Liv og røre

Holmlia hadde lite å komme med etter dette, men det stoppet ikke hjemmepublikumet. Med trommer og rop holdt de det gående og skapte en herlig ramme rundt det som etter hvert ble en litt tung kamp for de røde fra Oslo øst. Da Moussa Ndjie kom ut på gressmatta etter kampen spurte Dagsavisen om han turte å kåre en vinner av tribunekampen. Det hadde han ingen problemer med.

- Det må bli Holmlia, se på de da, sa han smilende mens han tok seg til hjertet.

Holmlia hadde ikke mye mer å komme med mot slutten av kampen og etter et selvmål og en scoring ac Alex Nimely kunne til slutt Sindre Maurtiz-Hansen runde av kvelden med lagets andre hat-trick og 0-9. Til tross for nivåforskjellen var ikke Holmlia-gutta fornøyde etter kampslutt.

- Det er sykt, hva skal man gjøre a? Vi blir pissa på, det er flaut, sa en sliten Diyar Hajo like etter kampslutt før han pekte på noen av årsakene til at resultatet ble såpass stygt som det ble.

- Vi gjør småfeil, er unøyaktige og spiller upresise passninger. Det er ikke bra nok.

Treneren var enig med høyrebacken sin og synes det var synd at ikke Holmlia fikk vist seg frem mer.

- Det er litt skuffende. Jeg trodde vi skulle være bedre å få med oss et resultat her. De kommer ikke med noe overraskende og de scorer ikke et eneste mål i etablert spill. Men de er presise mens vi gjør enkle feil som de utnytter og scorer på, sier Dahir som likevel tar med seg noe fra kampen mot Stabæk.

- Vi får se hvor nivået ligger og vi får se hva som kreves. Det tar vi med oss og kan lære av. Det var veldig hyggelig å ha besøk av Stabæk, sier han.

Følger med

Hyggelig ble det også for Moussa Ndjie som smilte, danset og lo sammen med kamerater og unger fra Holmlia etter kampslutt og forteller at han fortsatt følger med på hvordan moderklubben gjør det i fjerdedivisjon.

- Ja, jeg følger med. Jeg bor jo fremdeles her så jeg er og ser på når jeg har mulighet, sier han.

- Hvordan ville kampen gått om du og "Ohi" hadde spilt for Holmlia i dag?

Han stopper opp et lite øybelikk og det ser ut som han ser det for seg inne i hodet sitt.

- Det ville i hvert fall blitt jevnere, smiler han til slutt lurt.

KAMPFAKTA

Holmlia – Stabæk 0-9 (0-3)

Lusetjern kunstgress: 500 tilskuere

Mål: 0-1 Sindre Mauritz-Hansen (23), 0-2 Ohi Omoijuanfo (36), 0-3 Mauritz-Hansen (44), 0-4 Moussa Njie (47), 0-5 Abdighani Adan Ahmed (selvmål 48), 0-6 Omoijuanfo (52), 0-7 Ahmed (selvmål 73), 0-8 Alex Nimely (75), 0-9 Mauritz-Hansen (90).

Dommer: Bjørn Hansen, Kolbotn.

Gult kort: Nasteex Hussein, Diyar Hajo, Holmlia.

Lagene:

Holmlia (4-3-3): Nordin Omer Krouti – Diyar Hajo, Imran Dar (Nasteex Hussein fra 58.), Jamil Ali Ataya, Abdighani Adan Ahmed – Mohammed Aouragh, Najim Zaouaghi (Amir Darlishta fra 46.), Mohammed Usman Shakoor – Mubarak Adan, Ayyub Bouallala (Marius Henning Nygaard fra 61.), Jonathan Elias Serrano.

Stabæk (4-4-2): Gurpreet Singh Sandhu – Håkon Skogseid, Daniel Granli, Andreas Hanche-Olsen, Morten Renå Olsen – Alex Nimely, Luc Kassi (Emil Bohinen fra 46.), Hugo Vetlesen, Moussa Njie (Ola Brynhildsen fra 50.) – Ohi Omoijuanfo (Sebastian Pedersen fra 54.), Sindre Mauritz-Hansen.