Spleiselag? Nei takk!

Oslo-byrådets forslag om et spleiselag for å holde kollektivprisene nede har ikke blitt fulgt opp i forslaget til Akershus-budsjett for 2018 som ble lagt frem onsdag. Det skuffer SV både i Akershus og i Oslo.

– Vi må belønne de som velger å reise kollektivt, ikke straffe dem, sier Gjermund Skaar, gruppeleder for Akershus SV.

– Blir dyrere

Oslo og Akershus eier Ruter sammen. Oslo-byrådet har satt av om lag 141 millioner kroner de to neste årene for å hindre at kollektivprisene øker, og ønsker at Akershus skal bidra med rundt 90 millioner.

– Slik budsjettforslaget ligger nå blir det dyrere å reise miljøvennlig, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

SV ber Akershus revidere budsjettet slik at Ruter ikke trenger å å øke prisene.

– Pengene fins

– Det finnes allerede økonomisk handlingsrom hos Ruter til at det avtale bidraget til Oslopakke 3 fra de kollektivreisende kan løses uten at de reisende tar hele regninga, svarer leder hovedutvalget for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz (V).

– Vi motsetter oss ikke at billettprisene holdes nede, men hvis vi skal finansiere dette, må vi kutte i avganger. Vi trenger midlene til å opprette flere bussavganger, forklarer fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (KrF).