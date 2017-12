Sparta stanset Vålerengas seiersrekke

Oslo

På stillingen 1-4 tidlig i tredje periode så det kjørt ut for et slitent VIF-lag. Men da Thomas Olsen fikk lurt inn 2-4 i overtall snaue seks minutter før slutt, mobiliserte Vålerenga til en sluttspurt som viste at det var krefter igjen. Laget tok ut keeper Steffen Søberg og lykkes i første forsøk. Tobias Lindström fikk kjempet inn 3-4 og plutselig var Spartas tilsynelatende klare seier truet.

Midtperoden avgjorde

Steffen Søberg satte seg igen i innbytterboksen og kjøret fortsatte. Men denne gangen holdt Sparta unna. Et skudd i stolpen var det nærmeste VIF kom utigning. Da var det fyr i teltet på Furuset. Vålerenga var så dominerende i sluttperioden at de vant skuddstatistikken 18-5.

Men det var i praksis midtperioden som avgjorde denne kampen. Kyle Osterberg ga Sparta ledelse tidlig i første, men rett før første pause måtte Tommy Kristiansen i utvisningsboksen og i dette overtallet utlignet VIF til 1-1.

Men Patrick Bovim og Niklas Roest hamret inn to mål i 2. periode og laget var dominerende. Sparta vant skuddstatistikken i 2. periode 15-8. Men etter den intense sisteperode vant VIF skuddstatistikken totalt 34-30.

Men Kyle Osterberg scoret sitt andre mål for kvelden i starten av tredje periode for et Sparta i overtall, og da så kampen kjørt ut. Scoringen må beskrives som en keepertabbe fra Steffen Søbergs side, en keeper som ellers har vært bunnsolid.

Plagsomme Sarpsborg

Vålerenga har hatt et slitsomt forhold til Sarpsborg-lag denne høsten. Det var Sarpsborg 08 som vant åpningskampen i fotball på Intility arena og det var Sarpsborg 08 som hindret Vålerenga cupfinale i samme idrett.

Og det var altså Sparta som sørget for at Vålerengas lange seiersrekke stoppet.

- Vi har hatt en intens periode, men nå trenger vi å få pustet litt å ha noen gode treninger, sa VIF-trener Roy Johansen til Dagsavisen foran kampen.

Og det kan trengs, for neste oppgave for VIF er serieleder Storhamar borte om ni dager. Og han tar med seg at Vålerenga igjen viste en sterk avslutning mot det som akkurat nå er Norges nest beste lag.

- Sparta vant fortjent totalt sett, men vi tar med oss den sterke avslutningen. Da viste vi den desperasjonen vi skulle hatt litt mer av tidligere i matchen, sa sportssjef Espen Knutsen.

Eliteserien ishockey søndag, 29. runde:

Vålerenga – Sparta 3-4 (1-1, 0-2, 2-1)

Furuset Forum: 888 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (4.34) Kyle Osterberg (Niklas Roest), 1-1 (19.21) Rasmus Juell (Colin Olsen).

2. periode: 1-2 (22.46) Patrick Bovim (Troy Rutkowski, Roest), 1-3 (35.58) Roest (Tommy Kristiansen, Osterberg).

3. periode: 1-4 (40.50) Osterberg, 2-4 (54.10) Thomas Olsen (Filip Gunnarsson, Rasmus Ahlholm), 3-4 (58.32) Tobias Lindström (Juell, Magnus Fischer).

Dommer: Owe Lüthcke, Ringerike og Lars-Arve Kronborg, Lillehammer.

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min., Sparta 5 x 2 min.

Lørenskog – Frisk Asker 2-3 (0-0, 1-0, 1-3)

Lørenskog ishall: 434 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (26.01) James Sixsmith (Drew Schiestel, Mats Trygg).

3. periode: 1-1 (47.11) Endre Medby (Cato Cocozza), 2-1 (49.59) Sebastian Johansen (Petter Grønstad), 2-2 (51.03) Nick Pageau (Anders Bastiansen, Garry Nunn), 2-3 (52.37) Victor Granholm (Nunn, Cocozza).

Dommer: Mads Frandsen, Frisk Asker og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Lørenskog 8 x 2 min. og 1 x 10 min., Frisk 6 x 2 min.

Stavanger – Lillehammer 3-4 e.str. (0-1, 1-2, 2-0, 0-0, 0-1)

DNB Arena: 3648 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (3.18) Stephan Vigier (Thor Jørgen Friestad, Brett Cameron).

2. periode: 0-2 (24.25) Joey Benik (David Morley, Patrick Ulriksen), 1-2 (31.25) Jonas Djupvik Løvlie (Josh Soares, Lars Christian Rødne), 1-3 (36.39) Benik (Nick Dineen, Morley).

3. periode: 2-3 (43.09) William Rapuzzi (Kristian Forsberg, Rødne), 3-3 (49.29) Curtis Jason Gedig (Johannes Johannessen, Rapuzzi).

Avgjørende straffe: 3-4 David Morley.

Dommer: Robert Hallin, Jordal og Tor Olav Johnsen, Manglerud Star.

Utvisninger: Stavanger 3 x 2 min., Lillehammer 2 x 2 min.

Spilt lørdag:

Kongsvinger – Manglerud Star 3-6 (0-1, 3-3, 0-2)

Storhamar – Stjernen 7-0 (1-0, 1-0, 5-0).