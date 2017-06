Sølv til Viqueens fra Oslo

Oslo

Før konkurransen nevnte de norske utøverne Finland som sterkeste utfordrer. Finnene har mange gode lag som holder et høyt internasjonalt nivå, de tok sølv i VM tidligere i år der Norge tok bronse og det skulle vise seg å gå veien helt til topps for finnene denne gangen.

Gullet i eliteklassen for senior jenter ble hentet hjem av det finske laget Hac Elite, og bronsemedaljen ble vunnet av Golden Spirit Angels, også fra Finland.

I seniorklassen gutter/jenter kom Viqueens Force på andreplass, mens gullet gikk til Slovenias Frogs og bronsen til Tysklands Dolphins Coed. Juniorklassen ble vunnet av Junior Wildcats fra Tyskland mens Blackbackz fra Finland tok bronse, mens Viqueens Unique tok sølv.

Håpet brast

Viqueens Spirit, som er det beste laget i klubben, vant Norgesmesterskapet for 12 gang på rad i Mars i år, og har deltatt i VM for klubblag hvert år siden 2011 og har fått flere medaljeplasseringer, men foreløpig ikke gull som er det store målet.

– Vi er ikke fornøyde med at vi ikke fulgte opp gullrekka med seks gull på rad for Viqueens Spirit. Men vi har hatt en sesong med mange utskiftninger og skader og vi kaller dette et byggeår, sier Spirits trener Jeanette Bendiksen.

– Det positive er at vi har brukt året til utvikle mange utøvere som forhåpentligvis kommer til å være med mange år framover. Når det gjelder sølv til Viqueens Force og Viqueens Unique er vi utrolig stolte. Konkurransen er tøff og det å vinne tre sølv er veldig bra selvom vi hadde håpet på en gullmedalje dersom alt hadde klaffet hundre prosent.

Best i Europa likevel

Viqueens Cheerleaders er Norges eldste, og største Cheerleaderklubb og de har noen av verdens beste utøvere i sin idrett. Blant tidligere meritter som er verdt å nevne er seier i EM 7 år på rad.

Med 67 NM-gull, 7 kongepokaler, 24 EM-gull, 5 VM-sølv, samt et stort antall andre sølv og bronsemedaljer siden starten i 1997, kan de med sikkerhet hevde å være den mestvinnende norske klubben gjennom tidene. Utøverne har også vært tungt representert på det norske landslaget hvert år siden første landslag ble etablert i 2001. Totalt har de 6 sølv og tre bronse hittil. De har foreløpig til gode å hente hjem gullet.

– Jeg tror vi er, med tre sølv i bagasjen, EMs beste klubb overall, sier Jeanette Bendiksen.