Solide Skeid har ennå ikke sluppet inn mål

FØYKA KUNSTGRESS (Dagsavisen): Greit, det ble et baklengs i cupen mot Lyn, men i seriespillet har Skeids målvakt Idar Nordby Lysgård enda til gode å plukke kula ut av eget nett. Søndag frustrerte de Asker og gikk av banen med tre mål, null baklengs og tre poeng i en ny defensiv triumf.

- Veldig solid. Det er jævlig bra defensivt og jeg er sinnsykt stolt av gutta som jobber og står opp for hverandre, sa Tom Nordlie etter kampslutt på Føyka.

Tidlige scoringer

Men fotball består som vi alle vet av mer enn å forsvare seg. Uten scoringer blir det dårlig med poeng uansett hvor solid du er bakover. Og på topp har Skeid en målscorer som leverer. Borte mot Asker brukte han 17 minutter på å vise de 383 fremmøtte hvilken målsnik han er. Det handler om å være på rett plass til rett tid og det var David Tavakoli etter at Henning Tønsberg Andresen fikk avslutte fra 10 meter. Ballen gikk via en Asker-spiller som satte keeper Kenneth Udjus litt ut av spill. Han klarte imidlertid å stoppe ballen, men returen ble liggende foran mål og der dukket Tavakoli opp og ga Skeid 0-1.

Åtte minutter senere fikk Skeid frispark fra ca 25 meter og Jens Braathen Rongved stilte seg opp. Rongved vridde kula over muren og inn i nettet bak en sjanseløs Udjus. Praktfullt og profesjonelt. Asker var aldri i nærheten av å true Skeid i løpet av de første 45 minuttene. Og gutta fra Torshov herjet til tider med et frustert Askerlag. Den største målsjansen fikk Mustafa Hassan Ahmad etter 36 minutter, men på halv-volley litt skrått fra høyre klarte han ikke å presse skuddet på mål. Dermed gikk lagene til pause på 0-2.

Asker tok grep

Askers trener, Andrew Nicol brukte pausen godt etter en blytung førsteomgang. Skotten gjorde to bytter og la om formasjonen. Med Behhajdin Celina og Aleksander Solli på banen var plutselig alt snudd på hodet de første 15-20 minuttene av andreomgang. Men med en viktig forskjell. Skeids forsvar slapp nesten ikke Asker til en eneste mulighet. Men noe klarte de å få ut av det enorme presset. Marcus Johansen Mehnert var frempå og forsøkte seg et par ganger før Asker fikk en gedigen trippelsjanse etter 65 minutter. Det var Mehnert som forsøkte seg først. Deretter Tomasz Sokolowski, før Mehnert fyrte av igjen, men Skeids forsvar og keeperspill var oppofrende og meget godt.

- De gjør noen endringer i pausen der og legger om til 3-4-3 og vi blir kjørt litt i starten av omgangen, men de skaper jo nesten ingen ting bortsett fra den ene. Det var veldig viktig at vi ikke fikk 1-2 på det tidspunktet, sier Nordlie.

Straffespark

Etter dette virket det som Asker mistet litt troa på en redusering og med ti minutter igjen på klokka fjernet Skeid all tvil. Tavakoli og Mustafa Hassan Ahmad fikk mye plass og boltre seg på og da Tavakoli klarte å slå ballen over en utrusende Udjus så Askers Nicklas Raaholt ingen annen utvei enn å stoppe han med ulovlige midler. Straffesparket tok David Tavakoli seg sikkert av før han ble byttet ut.

Like før slutt fikk Johannes Andres Nunez Godoy muligheten til å legge på til 0-4, men forsøket gikk i stolpen og ut (Godoy hadde også et stolpeskudd i cup-kampen mot Lyn på torsdag). Dermed endte det 0-3 og Skeid kan ta helga etter en tøff uke som endte med 6 poeng og avansement i cupen.

- Det er en veldig god kamp i dag. Vi kan bli litt bedre på vårt etablerte angrepsspill, men bortsett fra det er dette en kjempekamp, skryter Nordlie etter kampslutt.

Skeids midtstopper Ayoub Aleesami smilte godt i garderoben etter kampen og snakket om hvordan det er å spille i forsvar for Skeid om dagen.

- Det er veldig deilig faktisk, men det er ikke bare backfireren som skal ha æren. Hele laget jobber godt og vi gjør det sammen, smiler han.

- Er det kjemien og forståelsen mellom dere bak der som gjør at dere er så solide?

- Det vet jeg ikke. Det er vanskelig å si. Det er jo bare meg og Ridouan (Essaeh) som er igjen fra forrige sesong bak der. Men vi har fått klare roller og oppgaver vi skal gjøre. I bunn og grunn tror jeg det er derfor det går så bra.

Det som gjør prestasjonen til Skeid enda større er at lagets kaptein og forsvarssklippe fra forrige sesong, Mansour Gueye ikke har spilt på grunn av skade. At laget gjør det så godt uten han gjør Tom Nordlie rolig.

- Det er fint med kamp om plassene og så trenger vi heller ikke å presse Mansour tidligere enn vi må, sier han.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 søndag:

Asker-Skeid 0-3 (0-2)

Føyka kunstgress: 383 tilskuere

Mål

0-1 David Tavakoli (17), 0-2 Jens Braathen Rongved (25), 0-3 David Tavakoli (80).

Gule kort

Mads Eskedal Lyngen (76), Kenneth Udjus (78), Karanveer Singh Grewal (86), Asker.

Jens Braathen Rongved (90), Skeid.

Innbytter

Behajdin Celina inn for Knut Ahlander (46), Aleksander Solli inn for Hallvard Håskjold (46), Nicklas Raaholt inn for Tomasz Sokolowski (72), Asker.

Ørjan Hopen inn for Hassan Mohamed Yusuf (74), David hickson Gyedu inn for David Tavakoli (81), Johannes Andres Nunez Godoy inn for Mustafa Hassan Ahmad (86), Skeid.

Øvrige resultater 2. divisjon avdeling 1 denne runden:

Finnsnes- Ham-Kam 0-1

Brumunddal-Raufoss 0-3

Grorud-Kjelsås 4-1

KFUM-Alta 2-4

Nybergsund/Trysil-Bærum 1-2

Runden avsluttes i morgen med Vålerenga 2-Follo.