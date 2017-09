Solgt til sirkus som barneslaver

Oslo

De ble lovet en fremtid med muligheter og stjernestatus. I stedet ble de holdt som slaver i indiske sirkus.

– Vi hadde opptil fire show hver dag, forteller Renu.

Aman likte å opptre.

– Men jeg likte ikke å bli slått, legger han til.

Fysiske og psykiske overgrep ble en del av hverdagen. Jentene ble utsatt for seksuelle overgrep. De mistet alt. Barndom, skolegang, familien.

Menneskehandel

– På landsbygda i Nepal er trafficking et stort problem, forteller Ali Williams, tidligere produsent og grunnlegger av britiske NOFit State Circus, og «mamma» for Aman og Renu.

– Agenter kommer til landsbyene og tar med seg barna, med løfte om å ta vare på dem og sende penger. Fattige familier ser ingen annen utvei enn å sende barna av gårde. Så mister de kontakten. Og pengene ser de selvsagt ikke noe til.

Tapte alt

For på sirkus i Mumbai var det ingen barneslaver som fikk betalt. Derimot måtte de jobbe hele dagen. Hver dag.

– Vi jobbet 24 timer i døgnet, sier Renu.

Hun drømte om å bli lærer.

– Men jeg hadde ikke hode til det.

– Det er helt feil, protesterer «mamma» Ali. Hun passer på under intervjuet. Vil ikke at det skal stilles for private spørsmål.

– Det er ingenting galt med hodet ditt, Renu. Men du mistet så mye skolegang.

Renu var rukket å bli 15 år da hun ble reddet ut av slavetilværelsen.



Renu Ghalan og Aman Tamang opplever hverandre som søsken: Foto: Hilde Unosen

Redningsaksjon

Over en tiårsperiode ble 700 nepalske barn reddet gjennom veldedighetsorganisasjonen ChoraChori Nepal, grunnlagt av Philip Holmes. Halvparten av barna ble reddet gjennom direkte redningsaksjoner i samarbeid med indiske myndigheter og politi, den andre halvparten ble sluppet fri for at sirkusene ville unngå å tape fullstendig omdømme. De yngste barna begynte på skole, men for de eldste var tilbakeføringen til samfunnet vanskeligere.

– De hadde mistet alt, men satt på ekstreme ferdigheter, forteller Ali.

Sånn så Circus Katmandu dagens lys. Et sirkus bestående av nepalske traffickingofre.

Søsken

I 2013 jobbet Ali et år som kreativ leder i Circus Katmandu. Hun ble mektig imponert over hva hun så.

– Stå på-viljen og entusiasmen til disse unge menneskene, og hvordan de hadde snudd hele tilværelsen. Det var utrolig. To av dem utmerket seg spesielt, det var Renu og Aman.

Siden har de jobbet med Ali. I fjor var de i Dubai, året før i Australia. I høst drar de ut på turne i England med forestillingen «As a tiger in the jungle», basert på deres egne liv som traffickingofre.

– Vi har den samme bakgrunnen, vi er som bror og søster, sier Renu.

– Life is good.

I helgen deltok Renu og Aman i familieforestillingen SIRKUS ZANZIBAR i sirkuslandsbyen i Torshovparken. Det er et samarbeid mellom Circus Xanti (under ledelse av Sverre Waage), Pain Solution (Håvve Fjell) og Circus Village Network. Sirkusartister fra Finland, Frankrike, Danmark, Sverige, Storbritannia, Nepal og Norge opptrådte.