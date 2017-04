Søker medsoldater

Oslo

Nå håper Thor Wiik (92), at noen av de på bildet fortsatt er i live og tar kontakt.

Møtes

– I dag er det en åtte-ti av oss som møtes på Festningen hver torsdag. Vi har ikke kontakt med alle, og håper derfor at noen kjenner seg igjen på bildet, eller kjenner noen som er på bildet, selv om alderen på dem som er igjen er lovlig høy, sier Thor Wiik til Dagsavisen.

Thor Wiik er selv med bildet, men aner ingenting om de andre.

– Ingen av disse er med på torsdagsmøtene våre, sier han.

Les også: Thor Wiik jobber frivillig til siste slutt

Fra Sverige

Thor Wiik var i Polititroppene (den norske militære styrke i Sverige) under krigen, og kom til Norge i dagene etter frigjøringen.

– Jeg kom til Akershus Festning 11. mai, sier Thor Wiik.

– Da vi overtok innkvarteringen etter tyskerne i gymnastikksalen, var sengene fortsatt varme. Bildet ble tatt utenfor gymnastikksalen 11. mai 1945, sier han stille.

Men minnene er ikke bare gode.

– Jeg har ikke vært innom dette temaet før for et par år siden, og da ble jeg veldig engasjert. Årsaken er at jeg synes Polititroppene egentlig har vært litt glemt i forbindelse med frigjøringen, selv om det har tatt seg noe opp nå, sier Wiik.

– Men på de ukentlige møtene vi har på Festingen, blir vi tatt veldig godt imot av de militære, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vakthold

Thor Wiik flyktet fra Vik i Helgeland, over Børgefjell til Sverige.

Etter krigen var vakthold en av primæroppgave hans.

– Jeg husker jeg dro med buss opp til Bredtvet kvinnefengsel om morgen, og hentet flere av de innsatte før vi kjørte videre til Nittedal. Der hjalp de bøndene med våronna. Om ettermiddagen var det tilbake til Bredtvet, sier han.

Er du bildet, eller kjenner noen på bildet, ta kontakt med Thor Wiik på 90535803.

Les også: Feiret 70 år i frihet