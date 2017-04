Sogndal vil utnytte VIFs usikkerhet

Oslo

Etter at Vålerenga har tapt tre kamper på rad, er det mange som vil krisemaksimere det som skjer i klubben. Sogndal har også bare en seier så langt, men spiller med lave skuldre på Ullevaal søndag kveld.

«Dette gjer at me møtar eit lag som er desperate etter poeng i dag. Dei kan berre ikkje gå på sitt fjerde tap på rad, og har alt å tapa i denne kampen. Det er eit ungangspunkt som passar oss veldig bra, og plogen er kvessa. I dag skal me feira fem år etter med ein ny Enga-skalp i beltet», skriver Sogndal på sin hjemmeside før kveldens duell på Ullevaal.

VIF-trener Ronny Deila vet hva han møter og vet hvordan situasjonen er.

– Det største presset legger vi på oss sjøl fordi vi vet hva vi er gode for. Derfor er vi veldig skuffet over sesongstarten. Men vi er trygge på at dette vil snu, sier han til Dagsavisen før årets tredje hjemmekamp.

I forsvaret setter han Markus Nakkim på benken, mens Jonatan Tollås Nation og Enar Jääger fr med seg Robert Lundstrøm og Simen Juklerød på kantene. Muhamed Keita spiller fra start.

Sogndal ligger ett poeng foran VIF på tabellen. Mens Sogndal har 6-8 i målforskjell har VIF 5-10. Ingen lag har sluppet inn flere mål enn VIF så langt.

I kalde Oslo blir det kanskje bunnrekord for året publikumsmessig, men akkurat nå er poengene viktigst for VIF. Moa Abdellaoe er ute av stallen på grunn av skade, ellers er alle tilgjengelige.

– Jeg regner med at vi er mye på deres banehalvdel, men Sogndal er fysiske og veldig direkte i sin spillestil, de vil nok prøve å komme inn bak oss, sier Deila, som ikke lar seg stresse av en mager poengsituasjon.

– Det skal være gøy å spille fotball, og jeg håper det vil synes på banen også, sier han.

Serierunden ble innledet lørdag ved at Strømsgodset slo Sandefjord 1-0.

Sogndals resultater til nå:

Sarpsborg 08 - Sogndal 3-1

Sogndal - Stabæk 4-1

Tromsø - Sogndal 3-0

Sogndal - Strømsgodset 1-1

– Vi har slurvet i avgjørende trekk, men også sløst med sjansene. Oppgjøret mot Vålerenga blir ganske åpent, tror Sogndal-trener Eirik Bakke.