Oslo

Marianne Borgen fremmet et privatforslag i 2015, om en park ved Jens Bjelkes gate. Området, kjent som Snippen, har vært litt gjemt, men skal nå stå fram i all sin prakt.

– Byen trenger slike steder, og særlig her hvor det bor mange barnefamilier som også bor trangt, sier Borgen.

Målet er at Snippenparken skal bli attraktiv for forskjellige aldersgrupper.

– De voksne kan grille og kose seg i amfiet, mens ungene kan klatre og boltre seg på skulpturene.

Beboere har bidratt med innspill og kommet med ønsker.

– Vi hadde en aktiv dialog med folk på Tøyen som sa at vi trenger flere lekeplasser. Litt ordentlige og mer spennende lekeplasser enn det som er. Snippen var jo en plass for lek før også, men det var en plass som ble lite brukt. Den så litt trist ut og var ikke så spennende, forklarer Borgen om parkområdet mellom Jens Bjelkes gate og Tøyengata.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klar til sommeren

Håpet var at en skulle greie å komme i gang alt i 2016. Det tok enda et år og til sommeren, altså i 2018, er det klart for åpning.

– Jeg er veldig glad nå for at det er kommet i gang, sier Borgen.

– Men er dette hva som trengs i bydelen?

– Det er klart at dette vil ikke utjevne forskjellene og fjerne fattigdom. Dette er et av flere virkemiddel om man er opptatt av bomiljø. De store strukturelle utfordringene vi har, når det gjelder barnefattigdom, som har økt i hele Norge, det blir ikke løst ved en park, men du kan bedre livskvaliteten til folk. Dette har stor betydning for folk som bor her, sier Borgen.

Les også: Vil ha omsorg+ på Lille Tøyen

Amfi i skråningen

I skråningen opp mot Tøyengata er det bygget et amfi. Der kan man sitte og sole seg, grille eller slappe av. Det kommer i tillegg et langt piknikbord for barnehagen på tur, eller storfamiliens søndagshygge og flere bed man kan dyrke i. Selve området skal omkranses av trær og amfiet er en naturlig avgrensing mot gaten.

Amfiet blir en naturlig avgrensning av parken mot Tøyengata og skal, sammen med trærne, avgrense området. Amfiet er laget av stein og egner seg til for eksempel grilling.

Dessuten vil det bli belysning, noe som har vært etterlyst av flere, også hos Tøyenløftet.

Les også: Hvem skal på Tøyen-seddelen?

Klatreskulpturer

I lekelandskapet kommer to klatreskulpturer av kunstneren Hans Henrik Øhlers. Skulpturene er utført i ferrosement og har et organisk uttrykk. Disse skal være både til lek og som dekorasjon.

Parken åpnes iløpet av våren, mens hele området er klart til sommeren.

– Jeg tror folk har savnet et sted hvor forskjellig aldersgrupper kan samles. Målet er at området skal bli tryggere og samtdig bedre for folk, sier Borgen.