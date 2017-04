Smarte bytter ga Skeid god start

Oslo

Det var vinter og påskeferieslutt i Trysil, men kanskje starten på en hyggelig vår for Skeid. Å komme hjem med tre poeng fra en lang busstur til Trysil, smakte godt for et Skeidag som varierte mye i prestasjonene. Laget har kvaliteter på øverste nivå, men kan også falle ned til farlig svak intensitet.

- Vi har sjanser nok til å avgjøre dette tidlig. Vi avslutter svakt før pause, det samme i starten av 2. omgang, men etter scoringen synes jeg vi har full kontroll. Scoringen de fikk annullert var offside i to ledd og en korrekt avgjørelse, sier Skeid-trener Tom Nordlie til Dagsavisen.

Avgjørelsen kom sju minutter etter pause da innbytter Ørjan Hopen la en corner med sin stødige venstrefot. Den gikk rett på panna til Ayoub Aleesami som stanget inn kampens eneste mål. En flott prestasjon.

Andre høydepunkter med Skeid-briller: David Tavakolis tverrliggerskudd og vikarierende kaptein Jens Rongveds langskudd fra 30 meter som keeper ikke hang med på, men som strøk utenfor.

- Ja, jeg er fornøyd med byttene, sier Tom Nordlie om Øran Hopens Skeid-debut i obligatorisk kamp rett etter pause og rokkeringene i forsvar underveis da Jonas Bergersen kom inn.

Skeid måtte klare seg uten sin ordinære kaptein Mansour Gueye som er ute med strekk, men forsvaret hadde likevel rimelig bra kontroll med unntak av noen få hektiske perioder. Men også keeper Idar Nordby Lysgård viste at han vil følge opp den gode fjorårssesongen.

Neste oppgave for Skeid er møtet med Vålerenga 2 på Nordre Åsen, et VIF-lag som seriedebuterer mot Raufoss i Vallhall tirsdag kveld.

PS. Avdelingsfavoritt HamKam viste muskler da de snudde 0-1 til 5-1 seier over Asker på bortebane. Også Grorud overbeviste med 1-0 seier over Finnsnes i nord.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1:

Nybergsund Trysil - Skeid 0-1 (0-0)

Nybergsund stadion: Ca. 250 tilskuere.

Mål: 0-1 Ayoub Aleesami (57).