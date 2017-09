Smak av Roma

Oslo

5

Campo de Fiori

Josefines gate 23

Tlf.: 924 32 222

Mat 5

Meny 5

Miljø 5

Service 4

Prisnivå 5

– Skal si han har tatt i bruk utestemmen i dag.

Byløvene vippes litt av pinnen når hovmesteren løper mot bordet med menyer mens han dels roper, dels synger italienske uttrykk så det ljomer ut over Homansbyen. Det er ikke bare fordi vi har satt oss ute under varmelampene på den romslige og hyggelige terrassen til Campo de Fiori, nykommeren i Josefines gate med røtter fra Roma (utestemmen) og et spisset italiensk menytilbud som kan få noen hver til å gråte bare ved synet. Han bruker åpenbart den samme stemmen om han står midt i lokalet inne, det som inntil i vår huset restauranten Pinerolo.

Nå er det italiensk som gjelder. Bøffelmozarella og Burrata, pastasorter som Pappardelle, Rigatoni og Bucatini med alt du kan tenke deg av italienske sauser, urter og oster, kjøtt og sjømat. Og i seksjonen for hovedretter står den virkelig gode entrecoten i sentrum, samt skalldyr, fisk og oksekjaker. Flere varianter av dagens kjøtt og fisk endres i takt med ukedagene, og nå er også steinovnen er på plass for pizza.

– Dette var fantastisk, mumles det over bordet da «Mamma Isas» grillede aubergine forsvinner som dugg for solen, mens bruschettaen med grillet pølse fra Ariccia står til toppkarakter, ikke minst takket være stedets ristede landbrød, så langt fra en skalk du kan komme. Forrettene kan med fordel kan deles. Porsjonene er som stemmen, nærmest ubegrenset.

Dette langstrakte lokalet ut mot Josefines gate har vist seg lunefullt tidligere, med skummel høy «turnover» av restaurantkonsepter, men Campo de Fiori har en umiddelbar personlighet som kan gjøre den til både stamsted for området og et valfartssted for italiaelskere fra hele byen. Den er dessuten driftet av stjernekokken Rune Pal, som måtte gi opp Onda på Aker Brygge, men som nå åpenbart har tatt mål av seg å «kuppe» den delen av Oslo som ligger bak Slottsparken. Fra før har han Brasseri Blanche rett rundt hjørnet fra nyåpnede Campo de Fiori, og i sommer åpnet han også Park29 i de herskapelige Parkveien-lokalene som huset Ni & Tyve. Med andre ord spiser han seg bokstavelig talt inn i en del av byen som sårt har hatt behov for et kulinarisk løft, men som nå er i ferd med å bli et sterkt utelivsområde med nykommere som Fyr like rundt hjørnet og Bokbacka og Brasserie Quest litt lenger vestover. Mens Pal selv har hånden på sleiva på Park29, har han overlatt Campo de Fiori til Fabio Pezzoli, romeren med fartstid fra Rune Pal-steder som Onda. Han var også på Prima Fila, og sentral i etableringen av Villa Paradiso på Frogner.

Pezzoli viser seg å være «utestemmen», og oppskriftene har han hentet fra «mamma» som neppe hadde en så fin grill som den maten hennes nå lages på i Oslo. Campo de Fiori er umiddelbart sjarmerende med rustikke bord og stoler ute, og et innbydende, ujålete og sosialt lokale inne som hyller de italienske fargene. Sentralt er kjøkken og bar, og vinutvalget er mangfoldig og noe for enhver lommebok. En Ripasso til drøye 600 kroner ble perfekt følge til Byløvenes valg av hovedrett, en Tagliati med perfekt stekte kjøttstykker egnet til avhengighet. En stor del av råvarene er importert fra Italia, og når tunfisken er fisket utenfor Bergen er nok det resultat av et samarbeid de ulike Pal-restaurantene imellom.

Rettene er åpenbart tilberedt med kjærlighet, hvor Pezzoli selv har en finger med i det meste. Han er også langt mer dreven enn servitørene for øvrig, som er mer nølende i klypa. Med et bredt smil, null respekt for intimgrenser og støy og skrål får han et halvfullt lokale til å bli et mylder med ekko fra Romas egen Campo de Fiori, plassen som oppgis som inspirasjon for norsk Roma-følelse. Prisene er nok litt høyere, men ikke avskrekkende. En overdådig ostetallerken og sitronkake med pistasj og basilikum-is ble utropstegnet som lokker Byløvene tilbake. Samt at ropene «ciao» og «benvenuto» fortsatt ringer i ørene.