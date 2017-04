Sluttspurten kom for sent, andre tap for Kjelsås

Oslo

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Det var to helt forskjellige omganger som ble vist fram i sesongens første seriekamp i 2. divisjon på Grefsen stadion lørdag ettermiddag. Mens Kjelsås var tafatte og lot Finnsnes styre kampen før pause, overtok de fullstendig etter hvilen. Men reduseringen kom først på overtid, og i kampens aller siste angrep var Kjelsås centimetre fra å få utligning.

- Det er et lite mysterium at vi åpner kampene våre så svakt. Det har vært motsatt i treningskampene. I dag ble vi hardt straffet av et effektivt bortelag, sa Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen etter kampen.

Annullert for offside

Det var litt ulogisk fordi Kjelsås gikk nærmest rett i angrep og satte en ball i mål som ble avblåst for offside. Ingen protesterte på det, men selve angrepet var flott. Men det var også det eneste som kom fra hjemmelagets side i denne omgangen.

Mens det var het greit at Finnsnes ledet ved pause etter et langskudd som gikk stang inn fem minutter før pause, var det verre å akseptere nederlaget selv om Finnsnes ledet 2-0 da ordinær tid var ute.

For det var Kjelss som freste opp målsjanser, og kaptein Magnus Aasarød kune scoret på to av dem. Ved den første kom han alene med en god Finnsnes-keeper Fredrik Bakkelund.

- Jeg har god tid og kan plassere ballen, men er for tydelig i hvor jeg skal sette den, sier en lettere frustrert Aasarød etter kampen.

Viste styrke i avslutningen

I stedet gikk bortelaget opp i 2-0 ledelse etter en heading fra innbytter El Hadji Dega Ngom ti minutter før slutt. Det var Finnsnes eneste sjanse i omgangen.

Kjelsås økte presset, Finnsnes ble presset lavere og lavere og tre minutter på overtid dundret Sigurd Martinussen til fra langt hold og ballen føk rett inn. Og det var ennå tid igjen etter at dommer måtte legge til mange minutter etter mange skader. Og sekunder før slutt trillet altså ballen centimetre utenfor et helt åpent mål.

- Trøsten får være at vi avslutter sterkt mot et godt lag. Andreomgangen her er den beste vi har spilt av de fire vi har spilt til nå, sier Kjelsås-kapteinen.

I første serierunde tapte et slapt Kjelsås 0-1 for Brumunddal. Null poeng etter to runder svir.

- Det blir jevne og tøffe kamper i denne avdelingen. Men andreomgangen viste at man må vinne andreballer og krige om hver ball for å oppnå noe, sier Eivind Kampen.

PS. Kjelsås møter Frigg i 1. runde i cupen på Grefsen stadion kommende onsdag.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 lørdag:

Kjelsås - Finnsnes 1-2 (0-1).

Grefsen stadion: 190 tilskuere.

Mål: 0-1 Andreas Løvland (40), 0-2 El Hadji Sega Ngom, 1-2 Sigurd Tinius Tveter Martinussen (90).

Dommer: Sulman Maroof Hussain, Manglerud/Star.

Gule kort: Andreas Løvland, Jonas Simonsen, Finnsnes.

Kjelsås lag: Erik Sivertsen - Glenn Mjelde Håberg, Lars Brotangen, Espen Bjørnsen Garnås, Sigurd Martinussen - Martin Fasting, Nicholas Grøndalen Kristiansen, Jesper Solli, Axel Pedersen (Viktor Mendonca Wikheim fra 78) - Magnus Aasarød, Jens Bonde Aslaksrud (Colin Ngelingono Nkee fra 78).

Øvrige resultater i avdelingen lørdag: Grorud - KFUM Oslo 3-2, Bærum - Alta 1-1, Follo - Nybergsund Trysi 0-1.