Sluttet i jobben og satser alt på å gjøre Grünerløkka til verdens delingshovedstad

– Vi har en ganske stor og crazy visjon. Visjonen er å gjøre deling til den nye normalen, sier Alek Wikli.

35-åringen sluttet for få måneder siden i en godt betalt diplomatjobb og satser nå alle sparepengene på å få i gang et nytt konsept: delingsplattformen Favrs. Trønderen, som i dag bor på Grünerløkka, forklarer konseptet på følgende måte:

– Vi bygger et globalt bærekraftig «peer-to-peer» «pay it forward» delingsfelleskap der du kan dele noe du har, eller har for mye av, og få tilbake noe du trenger fra noen andre. De du deler med gir deg ikke noe tilbake, de må dele noe videre til noen andre. Hver gang du deler, bygger du opp tillit og «impact». Jo mer du deler og jo mer tillit du har, jo mer vil du få tilbake av det du trenger, sier han.

Plattformen går ikke ut på at du gir bort noe og får noe igjen av samme person, snarere at du gir bort noe til en person og får noe igjen av en helt annen person.

– Ei jente på Favrs trengte en sykkelhjelm. Jeg ga bort en sykkelhjelm, ettersom jeg ikke trengte den og den lå i boden og støvet ned. Siden jeg ga bort en sykkelhjelm, fikk jeg et par skinnhansker fra noen andre, som jeg bruker hver dag. Jeg tjente altså på å hjelpe noen, illustrerer Wikli.

Han understreker at penger ikke skal være involvert, det er ikke snakk om kjøp, salg, leie eller bytte, og at det skal være en tjeneste som brukes av privatpersoner som deler sine overskuddsressurser og ikke aktører som tilbyr profesjonelle tjenester.

Bakgrunn fra noen av verdens verste krigssoner

Alek Wikli har ikke den mest typiske gründerbakgrunnen. 35-åringen har tilbragt store deler av sitt liv i noen av de verste krigsområdene i verden – blant dem Afghanistan og Somalia. Han begynte i Forsvaret som 18-åring, og fortsatte videre på krigsskolen, tok lederutdanning i Forsvaret og ble offiser.

– Jeg har jobbet i Forsvaret og i utenrikstjenesten, og de siste 11 årene har jeg brukt mesteparten av tiden min i krise- og konfliktområder. Jeg har opplevd noen av verdens «verste» plasser og sett så mye sorg, smerte, hat, frykt og lidelse som de aller fleste kun ser i sine verste mareritt eller på skrekkfilmer, sier han.

Men det har ikke bare vært elendighet.

– Samtidig som jeg har sett mye fælt på steder vi nordmenn ikke kan forestille oss hvordan det er å bo, har jeg også sett mye fint, som tro, håp, samhold og deling. Ting vi noen ganger glemmer her hjemme hvor vi har det veldig bra og tar ting litt for gitt, sier han.

– Egentlig burde vi jo bare være lykkelige og glade for at vi bor i ett av verdens beste land, men her er det også mye som ikke er helt slik det burde være. Samfunnet vårt glir fra hverandre og blir kaldere, polariseringen øker og retorikken i media og i diskusjoner online er knallhard og fiendtlig. Fremmedfrykt, sosial angst, depresjon og ensomhet bare øker.

Wikli har brukt mye tid på å filosofere over hva som er roten til all ondskap og kjernen i de fleste problemene i verden.

– Hvis du spør noen om dette vil de aller fleste si noe slikt som krig, miljøødeleggelser, religion eller kynisk kapitalisme, men dette er jo ikke årsaker, dette er jo kun symptomer på noe dypere. Det jeg har resonert meg frem til, er at den faktoren som dypest sett bidrar mest negativt i samfunnet er egoisme, sier Wikli.

Gründeren vil ikke egoismen til livs, men han vil gjerne vri den i en mer konstruktiv retning.

– Vi har ingen illusjoner om at vi kan fjerne egoisme, men Favrs har et mål om å «hacke» egoisme. Ved å gjøre det lønnsomt å dele og hjelpe andre. I dag er målet på status for mange hvor mye du eier, har og kan, hvor mye verdi du har klart å akkumulere deg og holde skjult fra verden. I fremtiden skal målet på status heller være hvor mye du gir, deler og hjelper, hvor mye verdi du bidrar med til verden.

Jobbet som diplomat

Hvordan har du forandret deg som person fra du bestemte deg for å begynne på Krigsskolen til du bestemte deg for å starte Favrs?

– Da jeg var yngre følte jeg at jeg var smartere enn de fleste og alt kom ganske lett for meg uten fryktelig mye innsats. Jeg var kverulant, egoistisk og lat og sikkert ikke noen spesielt bra person. Jo eldre jeg blir, og jo mer jeg lærer, jo dummere føler jeg meg. Men det ser jeg på som en bra ting, jeg har ikke lenger noe behov om å være den smarteste i rommet, hva tjener jeg på det? svarer Wikli.

I de senere år har Wikli jobbet for UD, hvor han sist var stasjonert ved Norges ambassade i Nairobi. Norges ambassadør i Kenya, Viktor C. Rønneberg har uforglemmelige minner sammen med Wikli.

– Han er veldig utradisjonell, nytenkende og modig. Han var ikke den tradisjonelle diplomaten som gikk rundt og spiste kanapeer og hadde kontakt med folk som diplomater tradisjonelt har kontakt med. Han tok meg med ut på barer hvor man møtte alle mulige mennesker, og sørget for at jeg fikk se deler av Kenya som jeg ellers aldri ville sett, forteller ambassadøren.

I Kenya var han spesialutsending for forsvarssaker, og jobbet tett opp mot Somalia.

– Han jobbet blant annet med ting som har med sikkerhet å gjøre, konsulære saker, jenter som blir ufrivillig etterlatt og så videre. Han var flink til å møte mennesker og han hadde mange gode ideer til hvordan man kunne gjøre ting annerledes, noe som gjorde det veldig fint å ha ham med, sier ambassadøren.

Rønneberg kjenner godt til Favrs.

– Jeg synes det var en fantastisk kul idé. Jeg har vært usikker på om det ville virke, men tanken er veldig god. Det er et godt og berømmelsesverdig prosjekt, sier han.

Men hva synes Aleks kone om at mannen hennes har kvittet seg med diplomatjobb og nå satser alt på et konsept ingen vet om vil lykkes?

– Jeg er en person som liker trygghet og forutsigbarhet, så sånn sett synes jeg det er skummelt og risikabelt å satse alt slik Alek gjør nå, sier Laura Wikli.

Men hun stoler på mannen sin.

– Jeg vet at han er fornuftig i bunn. Jeg tenker det er viktig at han får teste ut dette, fordi jeg vet det er veldig viktig for ham. Og så håper jeg at det kan føre til noe godt for mange mennesker på sikt, sier hun.

Har fått med investor på laget

Jakten på investorer til Favrs er i gang. En av dem som allerede har vist interesse, er investoren Trond Riiber Knudsen, som i Dagens Næringsliv er blitt omtalt som norske gründeres engel.

– Vårt selskap TRK Group er ganske aktive investorer i tidligfaseselskaper i Norge. Vi investerer veldig mye med et øye for sosiale entreprenører, sier han til Dagsavisen.

TRK Group er blant annet aktive i Afrika, og Knudsen ble selv født i Etiopia.

– Vi liker veldig godt at Wikli personlig er så lidenskapelig rundt dette. Han kommer til å gjøre dette uansett om han får funding eller ikke. Dette er på en måte hans liv, og innstillingen betyr mye, sier Riiber Knudsen.

Han vil likevel vente til Favrs har fått noen flere investorer med på laget før han faktisk investerer, og regner med å spytte inn noen hundre tusen kroner i første omgang.

– Det vanskeligste blir nok den rent kommersielle delen – å få inn inntekter på det. Men vi ser at det finnes et marked, vi ser interesse og tror den teknologiske løsningen er relativt enkel, sier han.

Vil nå en milliard mennesker

Foreløpig er Favrs en et relativt lite prosjekt.

– Vi driver nå med prototypetesting hvor vi har fått med over 1.000 personer som har delt 1.000 ganger på Grünerløkka, forteller Wikli.

Han har satt seg hårete mål. Ekstremt hårete mål. Planen er å få en milliard brukere, og med det også å tjene en milliard dollar på konseptet.

– For å si det litt flåsete og være ekstra eplekjekk: hvis man spør 15-åringer om 15 år om de har hørt om Facebook og Google, så vil de svare: «ja, var det ikke det som var før Favrs»?

Han understreker at pengene ikke er en hovedmotivasjon.

– Målet er ikke å tjene penger for pengenes skyld, men vi lever i den virkelige verden og skal vi klare å gjøre verden mer bærekraftig, må vi selv bygge en bærekraftig bedrift.

Men finnes det ikke lignende typer plattformer fra før av?

– Det finnes noen plattformer som ligner litt, men ingen som gjør det på akkurat samme måte som oss. Det er viktig å understreke at dette ikke er noe innen den såkalte «delingsøkonomien», dette handler om ekte deling. Favrs skal ikke erstatte velferdsstaten, eller frivillige og ideelle organisasjoner som tar seg av de mest trengende.

Er det ikke litt stormannsgalskap?

– Galskap ja, visst faen! Men det er også litt av poenget, å prøve å gjøre noe som ingen har gjort før og gi maks gass. «Aim for the stars if you want to land on the moon», svarer Wikli før han fortsetter:

– Jeg er veldig inspirert av folk som tenker stort, som for eksempel Peter Diamandis fra Singularity University som konsekvent snakker om «billion-people-problems». Jeg var så heldig å møte ham i San Francisco i fjor på Singularity University Global Summit, fascinerende fyr. Og folk som selvfølgelig Elon Musk, som er spik spenna gærne, men som får ting til å skje fordi de tenker stort og prøver der alle andre bare fortsetter å snakke uten å gjøre noe.

Wikli tror sannynligheten for å nå målet, er forsvinnende liten, uten at det er noe stort problem.

– Om jeg bare når halvveis, eller kun 10 prosent så er det uansett utrolig mye mer enn jeg hadde fått til om jeg ikke hadde prøvd. Så det eneste jeg kan love er at jeg i hvert fall skal prøve, så får det som skjer skje!