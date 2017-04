Slik var overgangen fra Vålerenga til Skeid

Oslo

Henning Tønsberg Andresen heter en av de tre spillerne som har valgt å forlate Vålerengas rekrutter for å søke en framtid i Skeid.

Interne dueller

Mandag kveld møtes nettopp Skeid og Vålerengas andrelag i årets andre seriekamp i «trikkeserien» i 2. divisjon på Nordre Åsen.

Der får man et reelt bilde om hvordan en toppklubbs «nest beste» står seg mot de som ellers kjemper om å bli «nest best i by’n».

Skeid startet sesongen med seier i Trysil, mens VIF2 misbrukte en rekke målsjanser da de tapte 0-1 for Raufoss i Vallhall.

Spilte fra start

I Skeids åpningskamp mot Nybergsund Trysil, spilte alle de tre VIF-importene Mats Andersen, Henning Tønsberg Andresen og David Hickson Gyedu fra start.

Alle sammen er født i 1997 og runder altså 20 år i år. Da er man voksen som fotballspiller.

Fra stor til liten klubb

I Skeid ønsker de å utvikle seg videre. Og det får de anledning til under Tom Nordlies ledelse.

Forskjellen på klubbene er stor, først og fremst i rammene rundt. Mens Vålerenga er en storklubb i norsk format med rike onkler som bakmenn, må Skeid klare seg sjøl.

Mange forskjeller

Også på treningsfeltet er det forskjeller.

– Vi spiller mer direkte i Skeid og har hatt ofte 11 mot 11 på trening. I VIF terpet vi mer tekniske detaljer, sier Henning Tønsberg Andresen når vi ber ham beskrive forskjellene.

Og to trenere vil alltid være forskjellige.

– Begge (Gard Holme i VIF og Tom Nordlie i Skeid) er begge veldig taktisk dyktige, men i Tom har vi også en som piffer oss veldig opp, sier Tønsberg Andresen, som spiller kant på midtbanen i Skeid. I Vålerenga var han ofte back.

Men han liker å ha ballen og er veldig synlig i måten han aktiverer seg på.

– Han er med og skaper energi i måten vi spiller på, sier Tom Nordlie til Dagsavisen.

Fire scoringer

– Jeg er også fornøyd med at jeg har scoret fire mål i treningskampene, jeg vil involvere meg mer offensivt, sier Tønsberg Andresen.

Mats Andersen er midtstopper og var kaptein på fjorårets juniorlag i VIF som kom til cupfinalen, mens David Hickson er angreopsspiller.

Mandag blir det utvilsomt spesielt for dem å møte gamle lagkamerater og deres tidligere trener.

Berre involvert

Med Morten Berre som spillende assistenttrener er han en viktig mann i linken til VIF.

Nå kan også Berre oppleve å møte tidligere lagkamerater.

Hvem VIF stiller med, avhenger av hvem som spiller på A-laget mot Sogndal søndag.

PS. Skeid får to derbyer tett på. Torsdag møter de Lyn i første runde i cupen.

2. DIVISJONSRUNDEN

Lørdag: 16.00: Grorud - KFUM, Kjelsås - Finnsnes, Follo - Nybergsund-Trysil, Bærum - Alta.

Søndag: 16.00: Raufoss - Asker, 18.00: HamKam - Brumunddal.

Mandag: 18.30: Skeid - Vålerenga 2