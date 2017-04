Slik skal jobbsykling bli vanlig

Oslo

Et pilotprosjekt gjennomført av Syklistenes Landsforening i åtte virksomheter i Oslo, Asker, Bærum og Drammen, viser at potensialet for flere klima-, miljø-, og helsevennlige sykkelreiser er stort.

Fire av ti sykler av og til

Blant dem som jobber i Oslo rådhus, i Renovasjonsetaten i Oslo og i Drammen rådhus, er det så mye som fire av ti som innimellom sykler til og fra jobb om sommeren, viser en reisevaneundersøkelse.

Hvis det legges bedre til rette for jobbsykling, vil både andelen av og til-syklister, og de som bruker sykkelen som sitt hovedtransportmiddel, kunne økes betraktelig, tror Syklistenes Landsforening.

– Hvor stor andel jobbsyklister er mulig?

– Det er vanskelig å angi, men vi vet at for vanlig sykkel går det en grense ved reiseavstander på mellom fem til åtte kilometer, for den enkelte. Ved bruk av elsykkel forlenges grensen til det dobbelte av dette, svarer kommunikasjonsansvarlig Roar Løkken.

Ikke minst for mange arbeidstakere i Oslo og andre byer, kan dermed sykkelen være et høyaktuelt transportmiddel, iallfall når nye sammenhengende sykkelveinett etter hvert kommer på plass.

Men også det som møter den potensielle jobbsyklisten på arbeidsplassen, har stor betydning for sykkelandelen, understreker Løkken.

Sertifiseringsordning

– Hvis den dyre elsykkelen din ikke står trygt på jobb, reduseres også lysten til å sykle, påpeker han.

Løsningen for effektivt å få ryddet slike og lignende problemer av veien, er ifølge Syklistenes Landsforening en sertifiseringsordning for sykkelvennlige bedrifter. Den presenteres for offentligheten ved en tilstelning i Oslo rådhus i dag.

– Vi tar mål av oss til å gjøre denne sertifiseringsordningen nasjonal. Den vil være for alle typer bedrifter av alle størrelser, opplyser fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes Landsforening.

– Hvordan er interessen så langt?

– Utenom de åtte pilotene har vi fått 30 henvendelser fra ulike arbeidsplasser, noen for å få mer informasjon om ordningen, mens andre er mer klare for å sette i gang prosessen.

Slik vil sertifiseringsordningen fungere:

Først gjennomføres en kartlegging av hvordan de ansatte i bedriften reiser til og fra jobb.

Deretter er det en befaring for å se hvordan det kan tilrettelegges for mer sykling.

Så får bedriften en bronse-, sølv- eller gullsertifisering, alt etter hvor gode forholdene blir for syklistene.

Denne sertifiseringen kommer sammen med en tilstandsrapport hvor det pekes på muligheter for ytterligere forbedringer.

– De viktige forholdene

– Hvordan kan bedrifter helt konkret legge til rette for mer sykling blant sine ansatte?

Løkken svarer med en liste over «spesielt viktige forhold».

* Fasiliteter for sykler, slik som sykkelparkering ute og inne, muligheter for vask av sykkel, ladestasjon for elsykkel og tilgjengelig verktøy.

* Fasiliteter for syklistene selv, slik som garderobeanlegg med dusj og tørkemuligheter for klær.

* Informasjon, tjenester og motivasjon, slik som kampanjedager, muligheter for å låne sykkel og rabattavtaler.

* Økonomiske insentiver, slik som kilometergodtgjørelse ved sykling.

I dag sykler 7 prosent

– Hvorfor skal en bedrift ta de kostnadene en slik sertifisering vil kunne innebære?

– Bedriften signaliserer med en slik sertifisering at den er sykkelvennlig. Bedriften vil også kunne framstå som attraktiv for framtidige arbeidstakere og stikke seg ut blant konkurrentene, svarer Løkken.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er av samme oppfatning.

– Stadig flere ønsker å ha en aktiv og miljøvennlig jobbreise. Det å kunne markedsføre seg selv som en sykkelvennlig arbeidsplass vil derfor telle positivt i konkurransen om arbeidskraften, sier byråden som selv sykler til jobb i rådhuset «nesten hver dag året rundt».

Løkken påpeker i tillegg at flere syklende ansatte kan innebære flere ansatte med bedre helse og følgelig også lavere sykefravær.

Renovasjonsetaten i Oslo kommune har allerede kvalifisert seg til en sølvsertifisering, etter å ha gjennomført en rekke ulike syklistfremmende tiltak.

Ambisjonene om enda mer sykling blant de ansatte, er store. I dag er det 7 prosent av dem som har sykkelen som sitt hovedtransportmiddel til og fra jobb. I 2020 er ambisjonen at denne andelen skal ha økt til hele 30 prosent.