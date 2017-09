Slik blir det nye regjeringskvartalet

Oslo

I dag ble det kjent at det er forslaget «Adapt» som legges til grunn for det nye regjeringskvartalet. Det er Team Urbis, som består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbeck & Lindheim, Asplan Viak, Haptic Architects, COWI, Aas-Jakobsen, Scenario interiørarkitekter og Per Rasmussen, som står bak forslaget, mens Team G8+, som består av LPO Arkitekter, A-lab, Radio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen, står bak «Lysning», som altså ikke nådde opp.

– Adapt er juryens favoritt, sa administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg på pressekonferansen onsdag.

Kritisk

Ola Elvestuen (Venstre) har lenge vært kritisk til planene for nytt regjeringskvartal.

– Volumene er for store. Nå må regjeringen komme til fornuft. Arkitektkontorene er gode, men bestillingen er feil, sier han.

Venstre-politikeren mener beslutningene om hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut ble tatt for tidlig i prosessen.

– Regjeringskvartalet blir liggende som en festning i Oslo sentrum. Løsningen er enkel, man kan bruke begge sider av Akersgata og la Utenriksdepartementet ligge der det er i dag.

Ikke for sent for Y

Elvestuen slår også et slag for å beholde den omstridte Y-blokka, som er planlagt revet. Bygget er tegnet av arkitekten Erling Viksjø, og er utsmykket med «Måken» og «Fiskerne», laget av Carl Nesjar etter tegninger av Pablo Picasso.

– Det er slett ikke for seint, vi kan ganske enkelt gjøre om på volumene. Det er et enormt feilgrep å rive Y-blokka, mener han.

Konkurransen om nytt regjeringskvartal ble utlyst i etterkant av 22. juli 2011, da eksplosjonen fra den 950 kilo store bomben gjorde stor skade på regjeringskvartalet. Det nye regjeringskvartalet skal etter planen stå klart i 2027. I følge Statsbygg har det blitt lagt vekt på «kvaliteten på løsningsforslaget» (50%), «oppdragsforståelse, herunder kvaliteten på tilbudt personell» (35%) og «honorar» (15%).

(Saken oppdateres).