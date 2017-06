Slått i hodet med balltre

Av Tom Vestreng

Han ble undersøkt av ambulanse på stedet og sendt til legevakten for undersøkelse.

– Fornærmede er til behandling på sykehus, og det viser seg at han er alvorlig skadet. Situasjonen er uavklart, sier vaktleder ved kriminalvakta, Øyvind Torgersen til Dagsavisen.

– Vi har ennå ikke pågrepet noen. Vi har hatt patruljer på stedet og har foretatt undersøkelser. Vi etterforsker bredt, og gjør hva vi kan for å finne gjerningsmennene, sier han.

Politi og amb er på vei til Ulsrud hvor det skal ha vært et slagsmål. Vi har fått melding om at en person skal være slått med et balltre.