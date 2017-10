Oslo

Den røde kornsnoken ligger dørgende stille i terrariet. Men når det blir løftet ut og plassert i undertegnedes hender, snor den seg godt fast rundt håndleddet, og oppfører seg meget aktivt. Tungen blafrer ut og inn av munnen og den løfter det lille hodet nysgjerrig på de uvante omgivelsene. Kroppen føles kald men fast og muskuløs.

– Den er nok litt stresset nå, men bare du holder og gir den støtte så går det bra, sier Nils Rafen som jobber hos Oslo Zoosenter.

– Hvor stor kan denne karen her bli?

– Rundt 130 centimeter. Og så lever den rundt 14–15 år.

Bakgrunn: Reptiler blir tillatt som kjæledyr i Norge

Stor ansvar

I et annet terrarium sitter tre skjeggagamer stille og poserer. Eller, det vil si, de nyter varmen fra en varmelampe. Øglene er også populære hobbydyr, og etter at det i høst ble tillatt med reptilhold i Norge har mange kommet innom for å vurdere å gå til anskaffelse av en reptil, men reptiler er ikke for alle.

– Vi er veldig nøye på folk har satt seg inn i hva det vil si å ha et slikt dyr. Blant annet er det viktig å huske på at de lever en god stund, noen opp til 15–20 år, avhengig av arten. Det er et ansvar å påta seg, sier Nils Rafens, som karakteriserer salget som helt ok.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke farlige

For øyeblikket har butikken fire kornsnoker og en melkesnok til slags, samt øglene. De deler rom, men ikke terrarier, med taranteller og pinnedyr. Snokfamilien er en egen type slange. Kjennetegn er at kroppen er lang og slank, og at den og kveiler seg rundt sitt bytte, men dreper med munnen, i motsetning til for eksempel en kvelerslange som dreper med kvelning.

– Hva med en stor kvelerslange, kan dere skaffe det om noen vil kjøpe?

– Vi kan skaffe en boa contsrictor, og de kan bli opptil 2 meter og veldig kraftige, sier Rafen og legger til at han aldri har syntes det har vært skummelt å holde noen av slangene i butikken.

– Det er jo bare et dyr som er veldig avlangt, og uten bein, smiler han.

– Er en kvelerslange farlig, for eksempel for barn og andre husdyr?

– Nei. De kan bite og det gjør vondt men de vil nødig prøve å kvele noen.



Skjeggagamen sitter så stille og poserer at den nesten ikke ser «ekte» ut. FOTO: MIMSY MØLLER

Les også: Sulten? Skal det være en larve?

Hobby ikke kos

Ifølge Wikipedia har Norges Zoohandleres Bransjeforening på bakgrunn av omsetning av utstyr og mat til hold av reptiler og amfibier, anslått antall individer i Norge til å dreie seg om rundt 100 000. Tallet har senere blitt bekreftet av blant annet NHF (Norsk herpetologisk Forening) og brukere av nettfora for reptiler, som har konkludert med at tallet til NZB i alle fall ikke er for høyt. Foring foregår en til to ganger i uka, og dietten består av gresshopper for øglene og døde mus for slangene. Utover det foretrekker de å være i fred i terrariene sine, der de må ha rikelig plass til både lyse varme og skyggefulle steder.

– Det kalles hobbydyr, ikke kjæledyr, hvorfor det?

– Det er ikke så mye kosing og klapping med for eksempel en slange. Du kan godt ha den rundt halsen og stryke på den, og kan hende får du noe ut av det, men slangen eller øglen får neppe noe ut av det, sier Nils Rafen.