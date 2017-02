Skreddersydd for norsk motebransje

Oslo

Sisters in business – et skredderverksted drevet av og med faglærte innvandrerkvinner - er et tiltak utarbeidet av Nav og Innovasjon Norge. Designer Kjell Nordström headhuntet for å lede en del av bedriften som skal jobbe mot norsk motebransje. Og han har designerne på Oslo Runway, som starter i dag, i kikkerten.

– Tanken er å sette igang et atelier i Oslo som kan sy prøvekolleksjoner, prototyper eller andre sømoppdrag for norske klesdesignere. Designerne vil også ha mulighet til å jobbe sammen med oss på atelieret med sine kolleksjoner, sier Nordström. Med lang fartstid som designer vet han hva det koster av tid og penger å sy prøvekolleksjoner.

– Det er slik designere i paris har kunnet jobbe bestanding, med nærhet til fagfolkene. Når en prøvekolleksjon skal sys vil designerne gjerne være tilstede og overvåke produksjonsprosessen. Det er ikke like lett om man må produsere i utlandet, noe som også koster flesk. Om man benytter skreddere i Oslo har vi muligheten til å utføre dette arbeidet sammen, sier Nordström, og viser fram det flunkende nye atelieret på Grünerløkka i Oslo, i gården som kalles Påfuglen på grunn av de fine veggmaleriene på fasaden.

– Her er det kort vei både til andre i bransjen og mulige samarbeidspartnere. perfekt, både for Sisters og norske klesdesignere.

Proffe

Sisters in business er ment å sysselsette innvandrerkvinner som har skredderutdanning, men av ulike grunner ikke kommer inn på det norske arbeidsmarkedet. Tre kvinner fra henholdsvis Kurdistan, Algerie og Iran er alt plukket ut til å fungere som arbeidsledere når ordningen kommer i gang.

– Dette er ikke damer som er «litt interesserte å sy», de har fagbrev som skreddere og har gått i lære hos Tine Solheim, som er det nærmeste du kommer haute couture-designer i Norge, sier Kjell Nordström.

Fredrikssons fabrikk

Nå begynner prosessen med å finne kvinnene som går på Nav fordi ingen ønsker å ansette dem.

– Sy må de kunne, vi skal ikke drive sømopplæring. De skal lære å drive business, hvordan man registrerer et firma, driver regnskap, knytter nye kundeforbindelser, og man skal lære språket. Det sosiale er også en del av integreringen om man skal stå på egne bein og tjene penger. Det er veldig viktig at de kommer ut av hjemmet og bygger nettverk. Å være integrert er også å være utadvendt, sier Nordström. Selv gleder han seg til å jobbe som kreativ leder, coach og mentor, ved siden av jobben som designer av hundeklær for eget merke Bastards and Bluebloods.

– Jeg ser fram til å bruke all erfaring og alle kontaktene jeg har opparbeidet meg gjennom 40 år i norsk motebransje, sier den fornøyde designeren og humrer godlynt til alle sammenlikninger med den gamle TV-serien «Fredrikssons fabrikk» der en svenske leder en liten sybedrift med fire tøffe, norske damer.

Business

Målet er at den nye skredderbedriften skal drive profesjonelt og gå med overskudd, og de ansatte skal ha skikkelig betalt.

– Dette skal ikke være noen lavtlønnsbedrift, og det gå rundt økonomisk. Det er business, presiserer Nordström.

De skal lære å drive business.

Kjell Nordström, designer