Skolevolden skal granskes bredt

Oslo

Med korte tidsfrister har Utdanningsetaten i Oslo kommune igangsatt et hastearbeid med vold og trusler som tema.

Mandag denne uka ble rektorene ved samtlige av Oslos 23 videregående skoler varslet om en nært forestående revisjon av skolenes volds- og trusselarbeid i sin fulle bredde.

I e-posten som områdedirektør Pål Riis nylig sendte oslorektorene, fremgår det at arbeidet skal gis høy prioritet og starter allerede om en uke.

Først ut er skolene Etterstad, Hersleb, Kuben, Persbråten, Stovner, Ulsrud, Hellerud, Bjørnholt og Bjerke, som alle opplever en opphoping av svært krevende elever.

Målet er å øke kvaliteten på skolenes arbeid med forebygging, håndtering og beredskap knyttet til vold og trusler.

Dette er kjernen i revisjonsplanen:

Risikovurdering av faren for å bli utsatt for vold og trusler gjennom kartlegging av elever og utrygge situasjoner.

Opplæring av ansatte i hvordan håndtere utfordrende elever og takle volds- og trusselsituasjoner.

Informasjon til ansatte om alle rutiner og beredskapsplaner for forebygging, håndtering, oppfølging og dokumentasjon av voldshendelser.

Tiltak mot vold og trusler, med blant annet oppfølging av elever med atferdsproblemer.

Oppfølging av ansatte og elever som har blitt ursatt for vold eller trusler, med debrifing og hjelp fra bedriftshelsetjenesten.

– Ikke godt nok

Ifølge etaten er bakgrunnen for revisjonen innskjerping av Arbeidsmiljølovens forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A; «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.» som trådte i kraft 1. januar i år.

Lederen i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, er glad for at etaten igangsetter revisjon på skolenes voldsarbeid:

– Vi vet at flere skoler har manglet gode nok systemer, planer og rutiner rundt tema vold og trusler. At etaten nå tar dette på det største alvor, sånn at skolene blir bedre i stand til både å forebygge og håndtere disse hendelsene, er veldig positivt, sier Skjefstad Andersen.

– Har arbeidet rett og slett vært for dårlig?

– Dette arbeidet har ikke vært godt nok på en del skoler. Nå handler det både om å trygge ansatte og sikre dem et godt og trygt arbeidsmiljø i tråd med loven, sier hun.

I et intervju med Dagsavisen tirsdag 23. mai sa skoledirektør Astrid Søgnen; «Ingen må være i tvil om at lærernes og elevenes trygghet har høyeste prioritet». Tre uker senere forsterket hun budskapet i kronikken «En trygg skole for alle» i samme avis.

Forsikringen kom etter at avisen gjennom flere artikler hadde satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.

Etter hvert ble det klart at det dreide seg om en alvorlig systemsvikt i så vel rapportering som håndtering og oppfølging av de 1.940 voldshendelsene som oslolærerne rapporterte i 2016. Ikke bare ved den enkelte skole, men også i Norges største etat; Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Uholdbart

I slutten av september sa rektoren på Stovner videregående skole til Dagsavisen at slåsskamper og uro hadde skapt et så dårligere arbeids- og læringsmiljø ved skolen at han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

Det fikk konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til å reagere kraftig, og innkalle til et toppmøte der tiltak på kort og lang sikt ble belyst.

Forholdene som nå settes under revisjon av etaten går også rett inn i kjernen av søksmålet lærer Clemens Saers har anlagt mot Oslo kommune.

I søksmålet, som nå er til behandling i Oslo tingrett, blir det hevdet at kommunen har opptrådt «grovt uaktsomt» ved at den har gjort en mangelfull risikovurdering av eleven som senere skadet læreren for livet, og har unnlatt å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak.

Avvik skal tettes

Områdedirektør Pål Riis sier dette om hvorfor ledelsen i Utdanningsetaten har besluttet en større voldsrevisjon:

– Endringene i Arbeidsmiljøloven krever mer av skolene når det gjelder rutiner for oppfølging av volds- og trusselhendelser.

– Nå har det gått noe tid og det er viktig for oss at vi gjør det vi kan for at elever og ansatte er trygge og at vi oppfyller lovens krav. Målet er å sikre at skolene har gode nok rutiner og har kompetansen de trenger for å forebygge og håndtere utfordrende elever og beredskap, sier han.

Riis avviser at revisjonen er et uttrykk for at arbeidet med forebygging og håndtering av vold og trusler har vært for dårlig – det være seg ute på skolene eller i etaten:

– Det er det ikke. HMS-avdelingen har fulgt opp skolenes rutiner i mange år. Årsaken til denne revisjonen er nye og strengere krav til oppfølging. Fra etatens side mener vi at vi har gode rutiner, er tett på og evaluerer jevnlig for å bli bedre og tette eventuelle avvik.