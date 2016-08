Skokø i Grensen

Oslo

Igjen var det lang kø utenfor skobutikken Tennis i Grensen i Oslo. Adidas slipper fem nye utgaver av den populære modellen NMD.

– I dag er det fem stykker og det er tre i morgen, sier butikksjef Andreas Knudsen.

Hvilke kommer siden?

– Det er en grå en, en hvit med hvit og en rød. Men hvilke utgaver vil jeg ikke si, legger Knudsen til.

Det er to varianter av NMD som kom fredag, en klassisk runner og en XR1 i såkalt primekint. Dette er altså sko med et vevet stoff og er meget populære. Køen strakk seg helt opp til hjørnet av kvartalet og de første kom allerede i natt.

– Jeg har vært her siden seks, kunne Tam fortelle Dagsavisen.

Dagsavisens moteekspert, Sissel Hoffengh mener detet viser hvilkken standing joggesko har,

– Joggesko er blitt big business, både for butikker og som såkalt re-salgsvare på nettet der folk kan tjene det firedobbelte for et par såkalt limited edition-sko. I følge SportsOneSource har det internasjonale sneakersmarkedet vokst mer enn 40 prosent siden 2004, sier hun.

Dagsavisen kan fortelle at det fortsatt er en del størrelser igjen av NMD i svart og hvit.

Adidas og Puma

Trond Blindheim, tidligere reklameguru og nå rektor ved Høyskolen Kristiania er ikke et øyeblikk i tvil: Adidas og Puma har skutt gullfuglen når de samarbeider med for eksempel Kanye West og Rihanna.

– Vi snakker om fankultur og det kan jeg godt forstå. Jeg hadde selv gladelig stått i kø for å kjøpe for eksempel en sjelden Beatlesplate eller noe annet jeg samler på dersom det ble aktuelt, sier Blindheim, som også elsker Adidas – ikke minst fordi Paul McCartneys datter Stella har gjort flere samarbeidskolleksjoner med merkevaregiganten.

Men han har hatt et langt forhold til Adidas.

– Jeg kjøper et par Adidas hver sommer og det har jeg gjort siden jeg var seks-sju år, sier 60-åringen.

– Da jeg var ung brukte de som hørte på Beatles Adidas, mens de som hørte på Stones, Puma, legger han til.

Han mener Adidas fortsatt er kjent for det de alltid har vært.

– Tysk kvalitet og design, sier rektoren.