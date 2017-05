Skeid sjokkerte Godset, men sprakk rett før slutt

Oslo

Av Haakon Thon

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid er en gammel cupstorhet og de fikk børstet støvet av de minnene onsdag kveld. For Strømsgodset måtte helt ned i kjelleren for å dra dette hjem.

Skeid brukte spisskompetansen sin og sjokkerte Strømsgodset fra start. Og da de fikk første sjanse på brudd, satt ballen i mål.

Laget snappet ballen på midten, Hassan Mohamed Yusuf fullførte løpet og dengte inn Skeid-ledelsen. Og pubikum på de dugnads-oppsatte tribunene kunne juble i solskinnet. Cupstemningen var satt for de over 700 tilskuerne ved Sinsenkrysset.

Farlige kontringer

Og Skeid fikk kampen slik de ville. Godset hadde ball, mens Skeid hele tiden var farlige på kontringer. David Tavakoli fikk en sjanse der han kunne doblet ledelsen.

Men Strømsgodsets dominans ble større og etter en drøy halvtime smalt ballen i tverrliggeren bak Idar Nordby Lysgård. Eirik Ulland Andersen fikk vist fram sin giftige venstrefot.

Skeid er ute og svømmer litt og minuttet etterpå blir ballen reddet på Skeids målstrek før utligningen sitter. Jonathan Parr sender over innlegget som evigunge Mounir Hamoud får puttet ned i hjørnet.

Skulle da Tor Ole Skulleruds menn fullstendig ta over?

Neida. Ørjan Hopen spilte fra start for Skeid og han slo corneren som sendte Skeid i ledelsen sekunder før pause. Den første avslutningen ble blokkert av Godset-forsvaret, mens Skeid klorte seg fast og lagets toppscorer David Tavakoli fikk sendt ballen i nota fra kort hold. Ikke rart dette Skeidlaget ble klappet inn tll nødvendig hvile.

Sto i mot lenge

Det samme kampbildet fortsatte etter pause. Godset ville tråkle seg fram, mens Skeid fikk vist fram sin duellkraft og løpsstyrke. Og tidvis kjørte 2. divisjonslaget kampen. Godset ble synlig frustrert da uttellingen ikke kom, mens Tom Nordlies menn prøvde å spille så klokt de kunne uten å ta for mye risiko.

Kvarteret før slutt sendte Jens Braathen Rongved avgårde et overraskende langskudd, men Godsets polske keeper Radoslaw Janukiewicz hang med og reddet. Der kunne kampen blitt punktert.

Men det ble den på ingen måte. For i de siste ti minuttene hang Skeid i tauene og gode redninger fra Idar Nordby Lysgård hindret utligning.

Inntil det gjensto tre minutter. Bassel Jradi fikk ballen på 25 meters hold, fikk presset avgårde et skudd som snek seg inn i hjørnet. Kjedelig for et Skeidlag som hadde brukt alle sine tre bytter og som ville få en stor utfordring med ekstraomganger.

Ekte cupthriller igjen mellom disse lagene. I 1969 endte cupduellen 4-4 på Ullevaal stadion da Godset vandret videre ti deres aller første cupmesterskap.

Punkterte umiddelbart

I første ekstraomgang var moroa over for Skeid. I omgangens første angrep hamret svenske Pontus Engblom inn 3-2 før Bassel Jradi igjen fyrte av fra distanse. Også denne gangen fikk han heltreff mens to Skeid-spillere lå nede med kramper. Godset dominerte, men Hassan Ahmed minnet om Skeids styrke ved å fyre av i tverrliggeren rett før slutt av første ekstraomgang. For å minne om at de var med ennå.

Dermed kunne en presset Godset-trener Tor Ole Skullerud se laget sitt hangle seg videre etter to timers cupspill.

KAMPFAKTA

Skeid – Strømsgodset 2-4 (2-1) e.o.

Nordre Åsen: 746 tilskuere

Mål: 1-0 Hassan Yousef (10), 1-1 Mounir Hamoud (32), 2-1 David Tavakoli (45), 2-2 Bassel Jradi (87), 2-3 Pontus Engblom (91), 2-4 Jradi (95).

Gult kort: Henning Andresen, Tom Skogsrud, Skeid, Marco Tagbajumi, Radoslaw Janukiewicz, Strømsgodset.

Lagene:

Skeid (4-3-3): Idar Nordby Lysgård – Ridouan Essaeh, Mansour Gueye, Ayoub Aleesami, Tom Skogsrud – Henning Andresen, Jens Rongved, Ørjan Hopen (Mustafa Hassan fra 46.) – Hassan Yousef, David Tavakoli (Mats Andersen fra 85.), Erik Germundsson (Jonas Bergersen fra 46.).

Strømsgodset (4-4-2): Radoslaw Janukiewicz – Mounir Hamoud, Kim André Madsen, Jakob Glesnes, Jonathan Parr (Lars Christopher Vilsvik fra 72.) – Bassel Jradi, Christian Sivodedov (Marco Tagbajumi fra 66.), Francisco Júnior (Francisco Santos da Silva Júnior), Eirik Ulland Andersen (Pontus Engblom fra 78.) – Marcus Pedersen, Tokmac Nguen.