Skeid seiret i snøstormen

Oslo

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Været spilte ikke på lag med noen av lagene da Skeid tok i mot VIF 2 til sesonges første hjemmekamp på Nordre Åsen mandag kveld.

- Det er noe av det verste jeg har vært med på. Jeg er usikker på om vi burde spilt i det hele tatt, sa en småkald og gjennomvåt Jens Braathen Rongved til Dagsavisen i garderboen etter kampslutt i snøværet.

- Sommer i Norge, gliste Tom Nordlie.

Farlige på hjørnespark

Men Nordlie og Skeid-kapteinen fikk likevel se et friskt Skeid-lag fra start på eget plastgress. Allerede etter tre minutter hadde David Tavakoli muligheten alene med Kristoffer Klaesson, men VIFs sisteskanse stoppet forsøket som endte med et hjørnespark. Skeid skaffet seg flere av dem i minuttene som fulgte og Vålerenga slet med å få klarert ballen hver eneste gang og etter syv minutter ble de straffet. Etter noen kaotiske sekunder inne i feltet dukket til slutt Tavakoli opp og sendte Skeid i føringen.

- Det ble farlig nesten på hver eneste dødball. De sleit med å få klarert og det var viktig at David satt den tidlig der. Da fikk vi roa, sier Rongved som også slo Skeids hjørnespark.

Skeid hadde god kontroll og skapte det lille som var av farligheter og etter halvtimen fikk de en ny, stor mulighet etter et hjørnespark. Ballen ble nok en gang liggende inne i feltet, men Tom Even Skogsrud maktet ikke å sette ballen i nettet fra kloss hold. Skuddet blåste over. Inn mot pause klarte VIF 2 og heve spillet sitt høyere i banen, men de store sjansene uteble.

Nok en tidlig scoring

Andreomgang startet slik som den første. Et Skeid lag med klampen i bånn, og etter kun tre minutter fikk David Tavakoli fyre av like utenfor 16-meteren. Klaesson var fint med, men returen ble litt for svak da den havnet rett ut i feltet. Der dukket Jens Braathen Rongved opp, var steget raskere enn VIF-forsarerne og doblet ledelsen for Skeid.

- David får av et godt skudd der og så dukker jeg bare opp på returen. Men det var viktig og godt å få en tidlig scoring i begge omgangene, sier Rongved.

VIF 2 klarte i større perioder å presse Skeid bakover på banen i den andre omgangen, men som i den første slet de med å skape de helt store sjansene. De spilte seg til et par greie muligheter og fikk også skutt fra ålreite posisjoner, men avslutningene ble for svake. Til tross for en jevn andreomgang var det fremdeles Skeid som skapte de største farlighetene de gangene de kom seg i angrep i motvinden. Dermed endte det med 2-0-seier for vertene som har fått en strålende start på sesongen med to seire og null baklengsmål.

- Jeg er glad for seieren. Jeg synes vi er gode til å variere presset, men jeg skulle ønske vi hadde klart å holde litt mer i ballen. Vi har mange unge spillere utpå her og vi kan bli klokere. Vålerenga er gode med ball og presser oss litt langt bakover til tider, men de skaper jo nesten ingen ting da, sier en passe fornøyd Nordlie om prestasjonene til eget lag.

Kapteinen hans er helt enig.

- Det er ikke noen bra match spillemessig, men vi skaper de fleste og de største sjansene. Det ble litt tungt utpå der mot slutten. Vi fikk veldig motvind og det ble vanskelig å angripe, avslutter Rongved.

Nordlie synes imidlertid ikke at været burde være en hindring.

- Registrer at det er jævlig og gjør noe med det, er sjefens klare beskjed.

Et skår i gleden

Det ble likevel et lite skår i gleden for Skeid på tampen av kampen da innbytter Erik Ernest Gore Stafford Germundsson kom inn med to minutter igjen. Først gikk spissen opp i en duell med VIFs målvakt og ble liggende en liten stund med smerte i hodet. Og før han omtrent hadde kommet seg på bena igjen satt Markus Nakkim inn en stygg takling i ankelen på ulykkesfuglen som måtte rett av banen igjen. Nordlie var oppgitt etter kampen og ga klart uttrykk for hva han mente om situasjonen.

- Det er et klart rødt kort. Han er oppgitt og kommer inn med strake bein og stor kraft langt på overtid. Jeg hadde tenkt å bruke Erik i cup-kampen på torsdag, men det blir vanskelig nå, sier Nordlie.

Nakkim fikk gult kort.

Stafford Germundsson ble etter hvert båret inn på båre og lagt i en annen garderobe enn den resten av laget befant seg i. Her opererte en frustert Nordlie som lege før han forsvant inn til resten av laget. Alene med ispose, pepsi og Dagsavisens utsendte fikk Germundsson høre lagkameratene synge de velkjente tonene "SA-SA-SA" på andre siden av gangen. Det fikk selv den mest uheldige av dem alle til å dra litt på smilebåndet til slutt likevel.

For Vålerenga startet Markus Nakkim og Rasmus Lindkvist av de nærmest faste A-lagssspillerne. Laget har startet med to tap og står med 0-3 i målforskjell. Og nettopp målscorer var den mest synlige mangelen i dette VIF-laget. Ronny Deila fulgte sesongens kaldeste fotballkamp fra sidelinja uten å være involvert i lagledelsen. Vålerenga har cupkamp mot Gran allerede onsdag og vil bruke de beste spillerne der.

KAMPFAKTA

Skeid - Vålerenga 2. lag 2-0 (1-0)

Nordre Åsen: 155 tilskuere.

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen

Assistentdommere: Rikke Helene Melby og Simen Kristiansen

Mål

1-0 David Tavakoli (7), 2-0 Jens Braathen Rongved (48).

Gule kort: Markus Lund Nakkim (90), VIF 2

Skeid: Idar Nordby Lysgård - Ridouan Essaeh, Mats Andersen, Ayoub Alesaami, Tom Even Skogsrud - Hassan Mohamed Yusuf, Jens Braathen Rongved, Henning Tønsberg Andresen - Mustafa Hassan Ahmed, David Tavakoli, David Hickson Gyedu.

Innbytter: Ørjan Hopen inn for Hassan Mohamed Yusuf (67), Jonas Bergersen inn for Mustafa Hassan Ahmad (67), Erik Ernest Gore Stafford Germundsson inn for David Tavakoli (88), Skeid.

Vålerenga 2: Kristoffer Klaesson - Mathusan Sandrakumar, Christian Borchrevink, Markus Nakkim, Rasmus Lindkvist - Lars Olden Larsen, Aron Dønnum, Oliver Valaker Edvardsen, Sakarias Opsahl - Fredrick Johan Skarheim Pettersen, Chidera Ejuke.

Brede Sandmoen inn for Chidera Ejuke (46), Kevin Ogudugu inn for Fredrick Johan Skarheim Pettersen (67), Ole Høyland Berg inn for Lars Olden Larsen (75), VIF 2.

Øvrige resultater 2. divisjon avdeling 1 denne runden

Grorud-KFUM 3-2

Kjelsås-Finnsnes 1-2

Bærum-Alta 1-1

Follo-Nybergsund/Trysil 0-1

Raufoss-Asker 0-0

Ham-Kam-Brumunddal 1-0