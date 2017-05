Skeid er laget ingen scorer på

Oslo

Samtlige lag fra eliteserien til og med nivå fire (3. divisjon) har sluppet inn mål i serien i år. Men når nasjonen går inn i 17. mai-feiringen er det bare Skeid i 2. divisjon som så langt står registrert uten baklengs.

Det betyr at keeper Idar Nordby Lysgård kan smile ekstra bredt. Nybergsund-Trysil, Vålerenga2, Asker, Brumunddal og Finnsnes har alle prøvd uten resultat.

I tverrliggeren

Men for Skeid var det nær baklengs i søndagens vriene bortekamp mot Finnsnes. Vertene var nærmest seieren, men skuddet smalt i tverrliggeren og ut. Det øvrige tok Nordby Lysgård hånd om på en sikker måte.

- Jeg synes det er greit med uavgjort etter spill og sjanser. De har den største sjansen med skuddet i tverrliggeren, men vi header utenfor nærmest åpent mål ved to anledninger, sier Skeid-trener Tom Nordlie til Dagsavisen.

Etter poengtapet kan Hamkam rykke fra i serieteten senere søndag. De møter Kjelsås på Grefsen stadion. Men Nordlie var uansett fornøyd.

- Begge lag styrte kampen i perioder, men det ble rotete spill uten rytme. Likevel spillemessig framgang fra seieren over Brumunddal, mener Nordlie.

Kapteinen må vente

Når et lag ikke slipper inn mål, er det liten grunn til å endre på forsvarsrekka. Derfor har den pussige sitasjonen oppstått at lagets kaptein og fjorårets beste spiller, midtstopper Mansour Gueye, må sitte på benken etter at han ble spilleklar etter skade. Det nye midtstopperparet Mats Andersen og Ayoub Aleesami har ryddet unna i alle kamper.

Men Gueye skjønner situasjonen, for ham er det viktigst at laget ikke slipper inn mål.

- Vi har selvsagt snakket om det. Det er framme på banen det har vært grunn til gjøre endringer. Men vi har god konkurranse om alle plassene på laget nå, sier Nordlie.

Skeid styrke i kampene til nå har vært kantspillet der backene har kommet fram med stor fart. Finnsnes spilte med tre midtstoppere, men klarte å hindre mange av innleggene fra kantene.

Neste lag som kan få sjansen til å score årets første seriemål mot Skeid, er Grorud som kommer til Nordre Åsen lørdag. Men nå har det gått litt prestisje i det. Skeid er laget ingen scorer på. I obligatorisk kamp i år er det bare Lyn som har klart det, i 1. runde i cupen. Men Skeid vant oppgjøret og møter Strømsgodset i andre runde 24. mai.

PS. I landets fire øverste divisjoner er det Korsvoll og Sortland i 3. divisjon som er nærmest, med to baklengs hver. Men Korsvoll slår Skeid på antall seire, laget fra samme bydel som Skeid har vunnet alle sine fem kamper.

Eliteserien, Obos-ligaen (1. divisjon), Post-Nordligaen (2. divisjon, 2 avdelinger) og Norsk-Tipping-ligaen (3. divisjon, 6 avdelinger) omfatter totalt 144 lag.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 søndag:

Finnsnes - Skeid 0-0

Finnsnes kunstgress: 121 tilskuere.

Dommer: Ali Al-Hatem.

Gule kort: Andreas Østeraas, Tobias Schjetne, Finnsnes, Tom Even Skogsrud, Skeid.

Skeids lag: Idar Nordbye Lysgård - Ridouan Essayeh, Mats Andersen, Ayoub Aleesami, Tom Skogsrud - Hassan Mohamed Yusuf (Erik Gore Stafford fra 80), Jens Braathen Rongved, Henning Tønsberg Andresen (Mustafa Hassan Ahmed fra 56) - Johannes Andres Nunez (Ørjan Hopen gra 56), David Tavakoli, Jonas Bergersen