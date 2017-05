Sikret barnetoget med busser og tung bevæpning

Oslo

Mens det som har blitt kjent som verdens lengste barnetog paraderer gjennom hovedstadens gater, har politiet satt opp kreative sperringer for å øke sikkerheten til dem som feirer nasjonaldagen.

Ved Kirkeristen, like ved siden av Oslo domkirke er en rød leddbuss stilt på tvers av gata, og foran bussen står to tungt væpnede politimenn, samtidig som hornmusikken gjaller fra Karl Johans gate et par hundre meter unna.

– Vi er flere og mer synlige enn til vanlig, og i tillegg er politiet bevæpnet i dag. Vi jobber med å legge til rette for en trygg og flott feiring, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til Dagsavisen.

Is

Hverken sikkerhetsoppbudet eller gråværet og duskregnet ser ut til å legge noen større demper på de tusenvis av elever som paraderer gjennom Oslo sentrum.

Iver Haukenes har stilt seg opp langs Karl Johans gate, sammen med pappa Tore Haukenes, for å se på søsknene som er med i barnetoget. Begge har kledd seg opp i nordmørsbunad. Iver går i barnehagen, og må derfor vente før han selv kan gå i tog, men er ikke i tvil om hva som er best med 17. mai.

– Det er best å spise is, svarer han kontant, og sier ikke noe mer om den saken.

– Barna her er Norges skjønnhet

Søstrene Nanik og Dewi Wijoni fra Indonesia er i Norge, siste dagen i en to uker lang ferietur. For dem kommer nasjonaldagen som en overraskelse.

– Dette er veldig flott. Det er en tid for glede, og vi ser det er mennesker fra hele verden her som feirer denne dagen sammen, sier Nanik Wijoni til Dagsavisen.

Hun mener feiringen er et flott måte å vise kjærlighet til fedrelandet på.

– Barna her er Norges skjønnhet, konstaterer hun.

123 skoler deltar i det enorme barnetoget i hovedstaden.