Senker prisene

Oslo

– Det er veldig mange unge i Oslo som har dårlige svømmeferdigheter, og når det er så dyrt å dra å svømme i tillegg, får de ikke trent på de ferdighetene. Det er også mange som ikke har så mye penger, så derfor er det fint å kunne senke prisene, sier leder av AUF Oslo, Agnes Nærland Viljugrein, til Dagsavisen.

De tre ungdomspartiene har jevnlige idémøter hvor de kommer opp med forslag som de presenterer for byrådet.

– I stedet for at de tre partiene skal krangle mellom seg hva de skal foreslå, så er det bedre for oss å foreslå et felles forslag, sier leder av SU Oslo, Sarah Lilleberg Safavifard.

Senket med 48 kroner

I fire år har Oslobadene hatt en egen prisgruppe i alderen 13–17 år. I dag koster en enkeltbillett for de mellom 13 og 17 år 71 kroner på hverdager. Nå blir den senket til 48 kroner.

De tre ungdomspartiene har også tidligere gått sammen om forslag som er blitt hørt av byrådet.

– Vi har gått inn for å få styrket budsjettene til helsesøstre. Der er vi også blitt hørt, sier Agnes Nærland Viljugrein.

– Hva med de borgerlige ungdomspartiene. Kan dere samarbeide med dem på samme måte?

– Vi er jo veldig forskjellige. Så det blir litt unaturlig. Men i denne saken tror jeg vi alle er enige, sier Christine Evjen, leder av Oslo Grønn Ungdom.

– For oss som byråd er det veldig fint at de går sammen om forslag. Det gjør det lettere å prioritere, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), til Dagsavisen.

Bedre bad i sikte

I 2019 starter rivingen av Tøyenbadet som blir erstattet med et splitter nytt basseng.

– Vi har underskudd på svømmeanlegg i Oslo. Heldigvis er det en bedring i sikte, sier Hansen, og tenker også på rehabiliteringen av Romsås og Holmlia bad, nytt Manglerudbad, nytt Stovnerbad, og oppgraderingen av Nordtvet bad, som ble gjort i fjor.

– Vi har som mål at flere skal drive med idrett, enten organisert eller uorganisert. Og svømming er enkelt å drive med, uten mye dyrt utstyr, og ikke med annen kunnskap enn å kunne svømme, sier byråden.

– Lavere pris for ungdom har vært et krav fra ungdomspartiene våre inn til budsjettet. Sammen med andre ting, sier Rina Mariann Hansen.

Kostnadsmessig taper byrådet lite på å senke prisene.

– Det vi taper på lavere pris, håper vi å ta igjen på flere solgte billetter, sier hun.

tom.vestreng@dagsavisen.no