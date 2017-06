Se, Youngstorget er symmetrisk igjen

Oslo

Har du gått over Youngstorget i det siste, ser du at det rives på hjørnet ved siden av Folketeateret, det som har adresse Youngstorget 3. I reguleringssaken var adressen regulert til hotell, men skal nå vies handelsvirksomhet og kontorer.

Olav Thon Gruppen og OBOS ville i 2012 sette opp et hotell på 7000 kvadratmeter på Youngstorget, et forslag som møtte motbør.

– Det vil ikke fungere slik vi ønsket med et hotell, sier konserndirektør Tron Harald Bjerke i Olav Thon Gruppen.

Rives

Eksisterende bygningsmasse skal rives, og vil bli erstattet av et bygg på seks etasjer over bakken. Det vil inneholde kontorer fra 2. til 6. etasje, og forretningsareal i 1. etasje og i deler av underetasjen. Ifølge Olav Thon Gruppen, som nå er eneeier av bygget, vil det stå ferdig innen våren 2019. Og da vil bygningen igjen framstå symmetrisk og like høy på begge sider av passasjen. Men den gamle fasaden vil fortsatt ikke komme fram.

– Det blir symmetri i forhold til høyde og like høyt som bygget på Youngstorget 1. Det vi rev var ikke originalt på noe slikt vis, sier Bjerke videre.

Ikke til følge

Riksantikvaren reiste i brev av 12. november 2012 innsigelse mot deler av reguleringsplanen, fordi de mener det knytter seg regionale og nasjonale kulturminneverdier til Youngstorget 3. Disse gjelder både bygningen som del av byens helhetlig bevarte murgårdsbebyggelse, som en av de tidligste bygningene rundt et kulturhistorisk viktig plassrom, og som nærmeste nabo til den fredete Folketeaterbygningen, heter det i brevet. Disse innsigelsene ble ikke tatt til følge.

Det var formelt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som avgjorde saken, og fastslo at alternativet som Oslo kommune hadde vedtatt skulle bli gjeldende plan.

Riksantivaren gikk med på forslaget som nå er gjeldende: «Det skal legges stor vekt på tilpasning til tilliggende bebyggelse og kvartaler, herunder forhold som fasade, materialvalg og fargebruk», uttalte Riksantivaren i august 2014.

Youngstorget er oppkalt etter kjøpmann, grosserer og stortingsrepresentant Jørgen Young som eide Youngsløkken som gaten går over.

