Savnet mann funnet

Oslo

Oslopolitiet gikk i morgentimene ut med en etterlysning med bilde av en savnet mann på Twitter:

Savnet eldre mann fra Solvang Helsehjem, Alna. Ukjent klesdrakt, trolig lettkledd. Ca. 178 cm. høy, kraftig grått hår. Ta hånd om vedkommende og kontakt politiet tlf 02800. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 13, 2017

Da Dagsavisen snakket med politiet ved 08.30-tiden var han fortsatt ikke kommet til rette. Politiet har gått ut med bilde av den savnede på Twitter og ber folk være observante om de skulle komme til å se mannen.

- Han har vært borte endel timer nå, og det har vært veldig kaldt i natt så vi er ganske bekymret for ham, sier operasjonsleder Line Skott til Dagsavisen.

Hun understreket at politiet ønsker at publikum skal være observante og håper at bildet kan føre til tips som gjør at mannen kommer til rette.

Nylig meldte oslopolitiet på Twitter at mannen var kommet tilrette.