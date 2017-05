Savnet dement kvinne (86) er funnet

‏

«Vi leter etter en dement kvinne (86) i området Bislett. Hun er ganske høy, tynn med grått hår. Iført blå jakke og sort bukse», skriver politiet i Oslo på Twitter 06.48 i dag.

– Hun er nå kommet til rette og er i god behold, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Dagsavisen klokken 08.00.

Litt over 06.30 meldte politiet så at de var på vei til Riksvei 4 ved Skillebekk hvor det har vært en kollisjon mellom en MC og en bil. Èn person er meldt skadet. Føreren brakk et bein og ble behandlet på stedet. Dette fører til lange køer inngående på Riksvei 4, melder politiet så.

Dette er også ordnet opp i nå.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

MC-ulykke

Så, ikke lenge etter meldte politiet:

«Vært nok en kollisjon mellom MC og bil, denne gang ved RV4 inng ved Grorud. Uvisst skadeomfang på de involverte, men mye ekstra kø i området».

Det var en påkjørsel bakfra som igjen førte til at trafikken sto stille på Rikvei 4 inngående før Grorud.

Legg til at det også kom en melding om at en tankbil med stans i Vålerengatunnelen nordgående førte til kun ett åpent felt inntil, så har vi en travel natt og morgen i hovedstadsområdet. Tunnelen er nå ryddet.