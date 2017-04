Sana kunne vel ikke vinne. Så Skam-skaperen får Oslos kunstnerpris.

Oslo

Dette offentliggjorde Oslo kommune i dag.

Amdem får prisen 4. mai i en seremoni i Oslo rådhus, og den skal overrekkes av ordfører Marianne Borgen og Harald Nissen, leder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret.

Skam er blitt superpopulær for sin beskrivelse av et miljø på Oslo vest, serien er nå inne i sin fjerde og siste sesong.

Men Andem er ikke den eneste som har vunnet kunstnerpris. Også fotojournalist Iffit Qureshi, koreograf og pedagog Lise Nordahl får prisen på 50.000 kroner. Dessuten får kulturhuset Fellesverkstedet og Sporveismuseet samme ære.

Oslo bys kulturpris

Samtidig har Oslo kommune offentliggjort vinneren av Oslo bys kulturpris. Det er tidligere biblioteksjef Liv Sæteren som vinner den.

Sæteren har hatt stor betydning for utviklingen av bibliotekene i Oslo, står det i juryens begrunnelse. «Gjennom sitt arbeid for å realisere et nytt og moderne hovedbibliotek har hun bidratt til å endre Oslo permanent og styrket litteraturen og skrivekunsten. Hennes utholdenhet og klippefaste tro på biblioteksaken gjør henne fortjent til Oslo bys kulturpris.»

Sæteren får, i tillegg til heder og ære, 100.000 kroner.