Så mye tjener Oslos utleiebaroner

Oslo

Leieprisene i Oslo er skyhøye, og utleiefirmaer håver inn store summer hver måned. For noen uker siden møtte Dagsavisen syke Dorian Andersen som har fått avslag på søknad om kommunal bolig. Isteden har han måttet søke ut på det private utleiemarkedet, og leier i dag et kott av en leilighet på 14 kvadratmeter i ett av Oslo sentrums mest belastede strøk. Leiligheten leies ut av Right Size og husleia er på 9.500 kroner måneden, uten strøm som kommer i tillegg. Da blir det ikke mye til overs på budsjettet for en som er arbeidsufør og går på NAV.

Samtidig håver utleierne inn enorme summer hver måned. En rask kikk på eierne i noen av de største utleiefirmaene som leier ut i Oslo ga oss disse tallene fra skattelistene, som ble offentlig sist uke, og opplysninger fra E24 og firma-nettsider:

Olav Thon:

Firma: Thon Eiendom

Har en betydelig portefølje av boliger til leie i Oslo, og er med ca. 1.100 leiligheter blant de største aktørene i Oslo-markedet. I 2014 ble utleie-porteføljen utvidet med nye leiligheter i Skippergata 30 og 32 i Oslo sentrum og i 2015 ble utleieporteføljen bli utvidet med ytterligere 55 nye leiligheter i Oskar Braatens gate i Oslo øst.

* Inntekt: 20.792.129

* Formue: 3.020.780.311

* Skatt: 33 264 722

Leif Botolf Hesle:

Firma: Fortuna Estate AS

Fortuna Estate AS er morelskap til blant annet utleiefirmaet Right Size som leier ut både bolig- og næringseiendom i Oslo

* Inntekt: 0

* Formue: 30.275.274

* Skatt: 245.440

Dag Stian Stiansen:

Firma: Dag S Stiansen Gårder

Eier og forvalter over 500 leiligheter fordelt på 12 bygårder sentralt i Oslo-området. Leilighetene ligger fordelt på Majorstuen, Briskeby, St.hanshaugen, Fagerborg og Skøyen.

* Inntekt: 1.633.543

* Formue: 1.311.728.510

* Skatt: 11.544.069

Terje Heggedal:

Hadde, ifølge E24, i 2012 rundt 500 leiligheter i 2012. Eier og driver flere rekke utleiefirmaer i Oslo, deriblant Fagerborgkvartalet og Oslo Vest Apartment AS.

* Inntekt: 9.326.421

* Formue: 5.812.165

* Skatt: 3.224.545