Oslo

Røde og blanke, og med «Jeg EL-sker byen min» over hele siden, har busstransporten i Oslo for alvor tatt steget inn i el-alderen.

Fra Kina

Seks batterielektrikske busser er på plass i hovedstaden, og i løpet av de neste to årene skal bussene prøves ut i norsk klima, terreng og føre.

Bussene kommer fra produsenter i Kina og Polen.

– Vi har bygd 10.000 leddbusser for det kinesiske markedet, men de er 12 meter lange. Den som vi har her i Oslo, er den aller første vi har produsert som er 18 meter lang, sa representanter for kineske BYD, som har produsert bussen.

– Dette er en stor dag for oss. Vi er spent på hvordan de vil fungere i det tøffe norske klimaet, sier de til Dagsavisen.

Kinesiske BYD leverer sine første elektriske leddbusser til Europa når Nobina setter inn to 18 meters batterielektriske leddbusser på linje 31. Det er landets mest trafikkerte busslinje, mellom Snarøya og Grorud. Leddbussene har en batterikapasitet på 270 kWh, så bussene kan kjøre langt mellom hver lading. Bussene lades om natten på bussdepotet til Nobina på Jernkroken.

– Vi er glade for å få være med på å drive frem det grønne skiftet i Oslo og bidra til bærekraftige og nyskapende bussløsninger. Det er spennende å være først ute i Europa til å teste batterielektriske leddbusser fra Kina, sa administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina under presentasjonen torsdag.

Elektrifiseringen av bussparken i Oslo er i gang, og disse pilotene vil gi verdifull læring til videre utrulling av elbusser. Det er Nobina, Norgesbuss og Unibuss (Solaris) som tester ut bussene på velkjente linjer i Oslo. Operatørene signerte i januar endringsordrer for kjøring med to elektriske busser hver i en toårig test, og målet har vært å komme i gang med testing innen utgangen av november i år. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune står for hovedfinansiering, i tillegg til en andel fra operatørene, og noe støtte fra Enova.

I disse pilotene vil underveislading med pantograf (som på Trolleybussene) benyttes for første gang i ordinær drift i Norge. Det er også første gang at batterielektrisk leddbuss kjører i Norge.

– Det som er unikt med dette pilotprosjektet er at all informasjon og lærdom vi tilegner oss, vil ble delt mellom produsentene, sier administrende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jensen, til Dagsavisen.

Tre linjer

– Bussene er her, og testing er i gang, så nå ligger alt til rette for at vi snart kan invitere kundene om bord til en fredelig busstur med elektrisk buss på linje 31, 60 og 74. Vårt hjerte for byen og folkene som bor her, vil være godt synlig på disse bussene. Jeg håper selvfølgelig at kundene våre også vil sette pris på disse stillegående miljøbussene, sier Reitan Jenssen.

– Det er utrolig spennende at operatørene har valgt ulike løsninger. Totalt sett vil vi få en bred læringsplattform med ulik kompetanse og driftserfaring. Denne læringen tar vi med oss i omleggingen vi står overfor der bybussene skal elektrifiseres, sier Ruter-sjefen.

Testkjøring skal gi svar på bussenes driftsstabilitet og batterikapasitet, som vil avgjøre når bussene kan settes i ordinær drift på de aktuelle linjene. Ladeinfrastruktur på endeholdeplass skal også ferdigstilles.

Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) var syk i går, og måtte sende sin byrådssekretær Einar Wilhelmsen i stedet. Men hun sa dette i en pressemelding:

– Oslo skal være en by praktisk talt uten klimagassutslipp i 2030. Vi jobber hardt for at Oslolufta skal bli renere og sunnere å puste inn. Et enda bedre kollektivtilbud er en viktig del av løsningen på byens miljø- og klimautfordringer. Flere må velge buss, trikk, tog og bane framfor privatbilen. Men også kollektivtrafikken må bli utslippsfri. Derfor er det så bra at Ruter nå setter elbusser inn i ordinær rutetrafikk.

Nullutslipp

Også SVs bystyrerepresentant og leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, var fornøyd med at de første elektriske bussene endelig var på plass.

– Er det en ting vi lærte etter klimaavtalen i Paris, så er det hvis vi skal hundre de farlige klimaendringene, så må ikke verden bare ned i null i utslipp, men må på minussiden. Vi må finne opp ny teknologi som trekker CO2 ut av atmosfæren og lagrer den. Det betyr at alle utslipp som finnes må vekk.Og det er det som er så viktig med disse elbussene. Det er fremtiden. Og i tillegg så er dette et kjempegodt eksempel på at disse nullutslippsløsningene er bedre enn de fossille. Det er mindre støy, det er mindre rystelser, og det er mulig å ha innendørs holdeplasser. De er rett og slett bedre, sier hun til Dagsavisen.