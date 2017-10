Oslo

En natt i september fikk politiet tips om at en ambassadebil hadde kjørt inn i en parkert bil på Frogner. Sjåføren viste seg å være en full russisk diplomat.

Politiet i Oslo fikk tips om trafikkuhellet natt til lørdag 30. september, melder VG. Føreren fremsto som tydelig beruset. Han forsøkte å gå fra ulykkesstedet, men ble pågrepet av en politipatrulje etter kort tid.

UD har bekreftet at den russiske sjåføren hadde diplomatisk immunitet. Han har jobbet som etterretningsoffiser for GRU – en militær etterretningstjeneste – ved Den russiske ambassaden i Oslo.

Ifølge VG var han lite samarbeidsvillig, blant annet fordi han nektet utåndingsprøve. Politipatruljen har beskrevet den russiske diplomaten som «åpenbart beruset» og «sjanglende» – samt at det dunstet alkohol av ham på lang avstand.

– Forholdet er registrert som en straffesak, som da ikke normalt forfølges siden han har diplomatisk immunitet. Det er UD som håndterer saken videre i forhold til ambassaden, sier avsnittsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt.

Den russiske ambassaden ønsker ikke å kommentere saken overfor avisa.

Vanligvis innkaller UD representanter fra ambassaden til et møte for å gå gjennom rapporten. Slike saker ender gjerne med at mistenktes arbeidsforhold i Norge avsluttes og vedkommende returneres til sitt hjemland.

– Vi ser alvorlig på lovbrudd og følger opp saken etter gjeldende rutiner, sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i UD.

