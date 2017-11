Oslo

Avgjørelsen om byrådet kan rive skolen og bygge ny, eller om den skal rehabiliteres ligger i Fylkesmannens hender.

Klage

PBE (Plan- og bygningsetaten) har gitt tillatelse til å rive den gamle skolen, men samme dag som klagefristen gikk, ut, sendte motstandere av riving en klage til Fylkesmannen, som nå skal avgjøre om byrådet kan kjøre saken som en ren byggesak, eller om man skal starte på nytt, med en reguleringssak.

Uansett så blir skolen forsinket.

Mens de fleste foreldre er for at det skal rives og bygges nytt, er andre imot.

– Alle som bor i området er glad i Ruseløkka skole. Men det virker som mange har et litt romantisk forhold til dette. De mener skolebygget ikke bør rives fordi det er fint og har historisk verdi. Bygget har lenge hatt behov for oppgraderinger og en rehabilitering av bygget til gjeldende krav og forskrifter vil gi 200 færre skoleplasser. FAU mener det er et dårlig alternativ, sierier leder av Foreldreutvalget (FAU) ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad til Dagsavisen.

– Med noen få unntak har de som har skrevet under på klagen ikke barn på skolen nå. Mange av dem har gått på skolen selv eller har barn som har gått der tidligere, sier hun videre.



Ruseløkka skole. Foto: Mimsy Møller

– Det er frustrerende at det er blitt slik. Usikkerheten om hva som skjer skaper misnøye. Noen snakker om å flytte ut av området for å bytte skolekrets, men de fleste prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, sier FAU-lederen.

Mens de voksne ikke greier å bli enige, har barna innfridd sin del av den avtalen de trodde de inngikk i vår. De har gått med på å busses/banes til Vollebekk skole i påvente av ny skole på Ruseløkka. Elevene startet på Vollebekk i august, men ennå har ingenting skjedd på Ruseløkka.

– Jeg har selv tre barn som busses og tar T-bane til Vollebekk. Det går stort sett greit, men hverdagen er blitt mindre fleksibel. Det er litt mer tungvint for de minste barna å bli med venner hjem ettersom de er på forskjellige busser og dersom vi må endre planer en ettermiddag må AKS involveres for å få det til. AKS-personalet er forresten helt fantastisk og takler situasjonen veldig fint! Vi kan leve med en slik hverdag en stund, men jo lenger tid det går uten at noe skjer, desto mindre blir viljen til å være positiv, sier Sigrid Moldestad.

– Det er vanskelig å ikke la dette gå inn over seg, men jeg tror de fleste legger seg i selen for at det ikke skal gå ut over ungene og hverdagen, sier hun.

For riving

Nå er FAU ved Ruseløkka mest opptatt av å komme videre, og at det snart blir en ny skole som planlagt.

– FAU stiller seg bak de beslutningene som er tatt. Vi ønsker at Ruseløkka skal forbli en barne- og ungdomsskole, med full kapasitet. Vi frykter at et alternativ med rehabilitering vil gi for få skoleplasser og mener at alternativet med å benytte den gamle Teknikern (Gamle Christiania tekniske skole) som står ved siden av Ruseløkka er urealistisk. Dette bygget er ikke eid av kommunen men leies som erstatningslokaler for skoler som skal pusses opp. Dersom Ruseløkka beslaglegger dette bygget vil vi dytte andre skoler ut i uvisshe, sier Sigrid Moldestad.

Hun synes det er frustrerende at klagen kom så tett oppunder fristen som mulig.

– Alle har rett til å klage, men det er mange foreldre som ble opprørte da at klagene ble sendt inn siste dagen det var mulig. Det gir et inntrykk av trenering heller enn klage, sier hun.

Byrådet har fått rivetillatelse, og vil sende søknad om byggetillatelse før jul. Men får ikke dratt ut en spiker før Fylkesmannen har sagt sitt.

– Vi håper på rask saksbehandling hos fylkesmannen og ønsker oss barna og skolen tilbake til bydelen så snart som mulig, avslutter hun.