Rune G. ut mot eget parti: – Dette er apartheid

Oslo

Av Espen H. Rusdal og David Stenerud

– Dette er apartheid, når jeg kan gå inn og be om vann når jeg er tørst, mens en som er hjemløs ikke skal få be om vann, så er det apartheid. Hva slags menneskesyn er det? Det kolliderer med alt jeg har lært, tordner Rune Gerhardsen.

Dagsavisen skrev tirsdag hvordan Arbeiderpartiet-eide Youngstorget Eiendom AS nekter de ansatte på restauranten Fiskeriet i Folketeaterpassasjen å gi vann til romfolk. Flere av de ansatte har varslet at de nekter å etterkomme forbudet.

– Gjelder også narkomane

– Vi er blitt enige om felles kjøreregler der vi ikke gir vann og kaffe til uteliggere. Det gjelder ikke bare romfolk. Uteliggere, narkomane og andre. I de tilfellene jeg selv har sett, er det romfolk, sa daglig leder Roar Thun i Youngstorget Eiendom AS til Dagsavisen.

– Vi må slutte å gi bort vann, ellers har vi dem rekende på døra og i passasjen. Thun mener dette ikke er diskriminering, men det gjør ikke inntrykk på Ap-veteran Rune Gerhardsen, som mener at å nekte noen et glass vann frontkolliderer med alt arbeiderbevegelsen står for som rettferdighet og solidaritet og det gjennomgående verdisettet.

– Så kommer det merkverdige tekniske argumenter for å nekte folk vann inne i Folketeaterpassasjen, sier Gerhardsen.

71-åringen, som fortsatt sitter i bystyret for Arbeiderpartiet, er særlig oppgitt over partiledelsen som argumenterer for at dette er greit, og sikter til uttalelsen fra assisterende generalsekretær i Ap, Kristine N. Kallset, som også sitter i styret i Youngstorget Eiendom AS, som altså eies av Arbeiderpartiet og Obos.

– Menneskefiendtlig

Kallset skrev i en epost til Dagsavisen mandag: «På initiativ fra leietakerne som har sin virksomhet i Folketeaterpassasjen har det blitt utformet felles kjøreregler for blant annet dette med å fylle på vannflasker til personer som oppholder seg i passasjen. Dette er gjort fordi det tidvis har vært en utfordring at mange som mangler bosted og lignende trekker til passasjen».

«Vi har akkurat fått stadfestet at en av årsakene til det elendige valgresultatet var at vi praktiserte en menneskefiendtlig flyktning- og asylpolitikk der barn skal sendes tilbake til krigssoner. Dette er et Arbeiderparti jeg ikke kjenner meg igjen i. Folketeaterbygningen har i bortimot hundre år vært symbolet på Arbeiderpartiet og en politikk for utjamning, solidaritet og rettferdighet», skrev Gerhardsen på Facebook tirsdag.

– Om dette hadde vært en eller annen ute i systemet som ville rydde opp, hadde det vært noe annet. Men her er det noen helt oppe i partiledelsen som sitter og argumenterer for dette, utdyper han overfor Dagsavisen.

Youngstorget snur

Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra Jonas Gahr Støre, men fått opplyst fra hans pressekontakt Camilla Ryste at Ap-lederen er på reise og ikke har anledning til å uttale seg. Partikontoret ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Rune Gerhardsen, ettersom de mener praksisen ikke er diskriminerende.

«Slik Dagsavisen har fremstilt saken er det helt naturlig at folk reagerer. Både våre medlemmer og velgere har et sterkt sosialt engasjement. Det er bra. Det medfører imidlertid ikke riktighet at det foreligger regler som diskriminerer mot enkelte grupper», skriver assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet, Kristine N. Kallset, i en epost til Dagsavisen.

Det er ikke noe som kan imponere Rune Gerhardsen: – Det er bare en måte å komme seg ut av dette på og det er å skrinlegge praksisen før sola går ned.

Så kommer en epost til fra partisekretær Kallset: Daglig leder Roar Thun i Youngstorget Eiendom ringer dere!

Det gjør han rett før deadline tirsdag ettermiddag. Gårdeier snur. Thun opplyser at de tirsdag har hatt et møte der de er blitt enige om at det er restaurantene selv som avgjør om de vil gi vann til tiggere, romfolk og uteliggere.

– Det er opp til leietakerne selv å vise skjønn. Vi er opptatt av at passasjen og bygningen skal forbindes med gode opplevelser hvor du kan treffe folk, spise og gå på teater, sier Thun til Dagsavisen