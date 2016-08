Rødt lys for miljøgebyrsoner

Oslo

Etter ønske fra blant annet Oslo og etter flere runder i Stortinget, fikk norske kommuner lov til å innføre såkalte lavutslippssoner i april i år. Men Samferdselsdepartementet har laget en forskrift for slike soner som gjør at Oslo aldri vil kunne innføre dem, skriver NRK.

Samferdselsdepartementet mener nemlig at kommunene ikke kan ha lavutslippssoner og miljødifferensierte takster i bomringen samtidig.

Dyrere for dieselbiler

I Oslopakke 3-forliket fra juni ble det nettopp fastsatt at det skulle være slike miljødifferensierte takster i bomringen, ved at dieselbiler må betale fem kroner mer enn bensinbiler i bomringen.

– Forslaget fra departementet som ligger på høring, setter i praksis en stopper for lavutslippsoner, konstaterer Lan Marie Nguyen Berg (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, til NRK.

Oslos miljøbyråd synes ikke departementet har et godt poeng i at de to ordningene oppå hverandre er en dobbeltbeskatning.

Oslo dømt

– I Oslo er det slik at kun 50 prosent av bilene er omfattet av bomringen. De andre 50 prosentene kjører innenfor bomringen. For dem vil det ikke være en dobbeltbeskatning.

Berg påpeker at Oslo er dømt av EFTA-domstolen for sin høye luftforurensning og at folk blir syke av det.

– Slik kan vi ikke ha det, sier Berg til NRK.